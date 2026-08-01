O Noroeste empatou em 1 a 1 com o XV de Piracicaba, na noite deste sábado (1), em jogo válido pela 3.ª rodada da Copa Paulista de 2026 disputado no Estádio Barão da Serra Negra. Com o resultado, o alvirrubro chega a 2 pontos, assim como o XV de Piracicaba, e segue na terceira colocação do grupo 2, distanciando-se dos líderes Comercial-SP e União São João, respectivamente com 6 e 5 pontos.

A maquininha marcou aos 21 minutos do primeiro tempo. Após um lançamento pela direita, Lucas Douglas matou no peito e chutou, mas a bola desviou. Na sobra, Rafa Silva mandou para o fundo da rede. O time de Bauru conseguiu segurar a pressão da equipe adversária até os 44 minutos do segundo tempo, quando Alex Silva recebeu na pequena área e empatou a partida.

Os dois times já haviam se enfrentado duas vezes neste ano, pela fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, com dois empates, em Bauru (2 a 2), e em Piracicaba (1 a 1). O Noroeste volta a campo no próximo dia 9, domingo, às 10h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, contra o XV de Piracicaba, pela quarta rodada da competição.