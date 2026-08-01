Botucatu - A Polícia Civil e Vigilância Sanitária Municipal fiscalizaram, nesta sexta-feira (31), uma farmácia que funcionava sem alvará no Jardim Itamarati, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). No local, foram encontrados anabolizantes de uso proibido e seringas suspeitas de terem sido usadas para aplicar o produto, além de medicamentos de uso controlado sem nota fiscal o que, de acordo com a polícia, configura o crime de tráfico de drogas.

Segundo registro policial, os policiais civis foram acionados pela equipe municipal, que foi até o local checar uma denúncia recebida por meio da ouvidoria da prefeitura. Durante a vistoria, os agentes encontraram três frascos de anabolizantes de importação proibida, além de antibióticos e de medicamentos de uso controlado sem nota fiscal.

Durante a fiscalização, o funcionário de uma empresa de transportes entregou uma encomenda endereçada à farmácia contendo psicotrópicos, todos sem nota fiscal. A proprietária não estava e o farmacêutico e uma vendedora alegaram desconhecer as irregularidades. Um boletim de ocorrência (BO) de tráfico de drogas, descaminho e crime contra a ordem tributária foi registrado para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.