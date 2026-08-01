Morreu nesta sexta-feira (31), aos 80 anos, em Bauru, em decorrência de complicações de uma pneumonia, o investigador de polícia aposentado Manoel Antônio Rodrigues. "Mané Balaustra", como era conhecido na cidade, tornou-se uma lenda na Polícia Civil após sobreviver a vários disparos de arma de fogo durante uma operação. O corpo dele está sendo velado na Funerária Reunidas, na quadra 3 da rua Monsenhor Claro, no Centro, e será sepultado neste domingo (2), a partir das 10h, no Cemitério Parque Jardim do Ypê, após um cortejo de honra feito por policiais civis. O policial aposentado deixa a esposa Olívia e as filhas Jane, Janaína e Joice, além de 8 netos, 4 bisnetos, demais familiares e inúmeros amigos.

Mané Balaustra trabalhou na Delegacia Seccional de Polícia de Bauru por vários anos. Como uma forma de reconhecimento à sua atuação na corporação, segundo familiares, ganhou uma praça dentro da unidade com seu nome. "Na época dos tiros, homenagearam ele por ter sobrevivido", conta a neta Leticia Rodrigues dos Santos Cavalcanti. Segundo ela, o avô sempre foi um homem íntegro, honesto, humilde e de princípios inabaláveis.

"Enfrentava a vida com coragem, dignidade e dedicação, sempre dando o seu melhor em tudo o que fazia. Era um exemplo de caráter, responsabilidade e amor. Amava profundamente sua família e tinha um carinho especial por cada amigo que conquistou ao longo da vida. Muito querido por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, jamais media esforços para estender a mão a quem precisava", diz.