A festa de aniversário de 130 anos de Bauru, realizada pela prefeitura no Recinto Mello Moraes, com entrada gratuita, recebe, neste sábado (1), o cantor Dilsinho, a partir das 21h. O artista é um dos principais nomes recentes do pagode. Com sucessos como "Péssimo Negócio", "Refém" e "Trovão", ganhou destaque primeiro como compositor, e depois emplacou hits a partir do lançamento de seu primeiro álbum, em 2014.

O sábado contou com o tradicional Encontro dos Sambistas, apresentação da banda do Senai, o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e distribuição do bolo de aniversário. A festa terá, ainda, show com Ed Florindo e Sons de Jorge, às 19h, e a DJ Maria Máquina, às 20h30, além de atrações como o "Celebra Bauru" e a venda do sanduíche Bauru. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não é permitida.

O parque de diversões também vai funcionar durante todo o período do evento, com venda de ingressos para os brinquedos, que são do Riquinho Park. Neste domingo (2), último dia de festa, a abertura dos portões ocorre às 11h. A programação musical conta com Patrycia e Manuella (13h), Ricca Luz (15h) e DJ Theo Aguilera (17h30). A cantora Ana Castela fará o encerramento do evento às 18h.