Fim de um drama. As buscas e o desespero de uma mãe pelo seu filho desaparecido chegaram ao fim. O atleta maratonista Daniel Ferreira do Nascimento, 28 anos, foi localizado neste sábado (1º) pela Polícia Militar em situação de rua, na cidade de São Paulo, após quase 50 dias desaparecido. Em princípio, ele aparenta estar sem ferimentos, comeu e reencontrou a mãe Valdirene de Paula Ferreira, de forma emocionante. O atleta já integrou a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), de 2018 a 2021, disputou uma Olimpíada e é recordista sul-americano da maratona.

Danielzinho passa por problemas psicológicos após uma suspensão de cinco anos por doping. Ele treinava com a namorada no Quênia, em 2024, quando ambos fizeram uso de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (Wada). A suspensão foi pesada e vai até 2029, tirando-o de dois ciclos olímpicos.

Danielzinho tinha visto em alguns trechos de rodovias paulistas, sozinho e a pé, há cerca de 30 dias, supostamente a caminho de São Paulo. O atleta estava trabalhando com a mãe na propriedade rural da família durante esse período de punição da Wada. Ele tem dois filhos: um recém-nascido com a também atleta Grazi Zarri, sua ex-namorada, natural de Cândido Mota, e outro com uma atleta do Equador.