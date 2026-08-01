Um acidente envolvendo uma carreta provocou a interdição total da Rodovia SP-300, no km 230, na serra de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na tarde deste sábado (1º). Depois de mais de duas horas de interdição total, o tráfego coemçou a fluir com a operação pare e siga pelo acostamento sentido Leste. A ocorrência foi registrada às 12h27, de acordo com o site da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rodovias do Tietê, responsável pelo atendimento da via, o acidente ocorreu em um trecho de pista simples, no sentido oeste, sob condições de tempo bom.

Todas as faixas da rodovia, nos sentidos leste e oeste, permanecem interditadas desde o início da ocorrência. Até a última atualização, às 13h14, não havia registro de congestionamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente ou previsão de liberação total da pista.