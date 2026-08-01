Os grandes sucessos dos Bee Gees estarão de volta aos palcos no dia 7 de agosto, quando Bauru recebe o espetáculo Bee Gees Way, um dos tributos mais reconhecidos à histórica banda formada pelos irmãos Gibb. A apresentação será realizada às 20h30, no Teatro Municipal de Bauru, com apoio do JC/JCNET.

Com aproximadamente 80 minutos de duração, o show reúne banda ao vivo, figurinos inspirados na época de ouro da disco music e interpretações que resgatam a essência das apresentações originais. O repertório contempla canções que marcaram gerações, como Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, Words, More Than a Woman, Massachusetts, Tragedy e You Should Be Dancing.

A proposta do espetáculo é proporcionar uma viagem pela trajetória musical dos Bee Gees, celebrando uma carreira que atravessou décadas e conquistou fãs em todo o mundo. A produção busca recriar a atmosfera dos grandes shows da banda, reunindo elementos visuais e sonoros que remetem ao auge do trio.