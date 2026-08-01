Em meio às comemorações pelos 130 anos de Bauru, celebrados em 1º de agosto, a banda Bebé Pacheco e Ubandu transforma a própria despedida em uma homenagem à cidade onde nasceu. Na próxima sexta, dia 7 de agosto, o coletivo lança "Bebé Pacheco e Ubandu ao vivo na Estação Ferroviária de Bauru", registro audiovisual que reúne quatro canções inéditas e uma conversa entre os integrantes, gravado em um dos espaços mais simbólicos do município. Disponível no YouTube a partir das 11h, o projeto celebra a trajetória do grupo com um encerramento de ciclo que preserva, em música e imagem, um capítulo da produção cultural bauruense.

Criada em 2022, a banda surgiu dos encontros promovidos pela própria cena cultural da cidade. Depois de iniciar apresentações solo em feiras de Bauru, a cantora e compositora Bebé Pacheco foi apresentada por um produtor cultural aos músicos Ed Florindo (percussão) e Julio Calleja (guitarra). A formação se completou com Adriel Dias (bateria) e Adriano Martins (baixo), consolidando um grupo inspirado pela ideia de coletividade presente no conceito africano de Ubuntu, que significa "eu sou porque nós somos", e pelo álbum "Um Banda Um" (1982), de Gilberto Gil. "Nosso encontro, entre nós e com nosso público, no ao vivo e em todos os nossos passos, aconteceu nesta terra, criando música autoral bauruense e levando-a para outros lugares. Essa sonoridade da música brasileira, diversa e plural, construída em conjunto, é o que nos une", resume a banda.

Depois do álbum "Brechó" (2023), do videoclipe da faixa "Aparecida" (2025) e de apresentações em palcos como Sesc Bauru, Sesc Birigui, Campinas e Lençóis Paulista, o grupo escolheu registrar sua despedida justamente na Estação Ferroviária de Bauru. "A ferrovia representa encontros, caminhos e partidas, e esse registro também marca uma transição para nós. Queremos recuperar a autoestima e a história do povo bauruense, mostrar o que é produzido aqui, quem somos e quem veio antes de nós", explicam os integrantes.