Essa dica é para fãs da música sertaneja raiz. O Alameda Rodoserv Center apresenta um show pra lá de animado neste sábado: tributo a "Matogrosso & Mathias". E quem fica com essa responsabilidade é a dupla Santo & Sudário, que promete ao público muita emoção e grandes sucessos. Uma noite para relembrar músicas como "Frente a Frente", "Estrada sem Saída", "Foi Pensando em Você", "Boate Azul" e muitos outros para cantar do começo ao fim.
A dupla Santo & Sudário é reconhecida em toda a região pelas interpretações fieis ao estilo sertanejo raiz, considerados um verdadeiro resgate da música tradicional e que agradam fãs por todos os locais que passam.
SERVIÇO
Tributo a Matogrosso & Mathias, com Santo & Sudário, neste sábado (01/08), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote). Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br.
O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.