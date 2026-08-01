Essa dica é para fãs da música sertaneja raiz. O Alameda Rodoserv Center apresenta um show pra lá de animado neste sábado: tributo a "Matogrosso & Mathias". E quem fica com essa responsabilidade é a dupla Santo & Sudário, que promete ao público muita emoção e grandes sucessos. Uma noite para relembrar músicas como "Frente a Frente", "Estrada sem Saída", "Foi Pensando em Você", "Boate Azul" e muitos outros para cantar do começo ao fim.

A dupla Santo & Sudário é reconhecida em toda a região pelas interpretações fieis ao estilo sertanejo raiz, considerados um verdadeiro resgate da música tradicional e que agradam fãs por todos os locais que passam.

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