Um homem de 20 anos, conhecido nos meios policiais como 'Homem Aranha' pela facilidade com que escala muros e telhados, foi preso em flagrante por policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão da PM, na noite desta sexta-feira (31), suspeito de furtar cabos da rede de telefonia na região central de Bauru. Desta vez, entretanto, ele usou uma escada de alumínio para subir no poste e cometer o crime.

A ocorrência foi registrada na rua Rubens Arruda, na esquina com a rua Vivaldo Guimarães, após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada de que um indivíduo retirava fios instalados em postes da rede telefônica com a ajuda de uma escada.

Com as características do suspeito, os cabos Osmar e Magri realizaram patrulhamento nas imediações e localizaram o homem a cerca de duas quadras do local da denúncia. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o suspeito foi encontrado com uma bicicleta azul, transportando, aproximadamente, 22,8 quilos de fiação elétrica enrolada.