Um homem de 20 anos, conhecido nos meios policiais como 'Homem Aranha' pela facilidade com que escala muros e telhados, foi preso em flagrante por policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão da PM, na noite desta sexta-feira (31), suspeito de furtar cabos da rede de telefonia na região central de Bauru. Desta vez, entretanto, ele usou uma escada de alumínio para subir no poste e cometer o crime.
A ocorrência foi registrada na rua Rubens Arruda, na esquina com a rua Vivaldo Guimarães, após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada de que um indivíduo retirava fios instalados em postes da rede telefônica com a ajuda de uma escada.
Com as características do suspeito, os cabos Osmar e Magri realizaram patrulhamento nas imediações e localizaram o homem a cerca de duas quadras do local da denúncia. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o suspeito foi encontrado com uma bicicleta azul, transportando, aproximadamente, 22,8 quilos de fiação elétrica enrolada.
Ainda conforme o registro policial, ele teria informado aos militares que utilizou uma escada para retirar os cabos e indicado o local onde havia escondido o equipamento, que foi apreendido. Além da escada de alumínio, a polícia apreendeu a bicicleta utilizada pelo suspeito e uma blusa de moletom preta.
A fiação recuperada foi devolvida ao representante da empresa responsável pela rede de telefonia. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e avaliar os danos causados à infraestrutura de telefonia.
Na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o homem, que estava em liberdade há cerca de 20 dias apenas, optou por permanecer em silêncio, declarando que prestaria esclarecimentos apenas em juízo.
A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante por furto qualificado de fios e cabos utilizados na rede de telefonia, crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com a qualificadora específica para subtração de cabos de serviços essenciais. O homem ficou detido à espera da audiência de custódia.