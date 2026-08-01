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ESCALA PARA FURTAR

'Homem Aranha' é preso em flagrante por furto de cabos em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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PM/Divulgação
Ladrão cortou os fios da rede de telefonia em poste
Ladrão cortou os fios da rede de telefonia em poste

Um homem de 20 anos, conhecido nos meios policiais como 'Homem Aranha' pela facilidade com que escala muros e telhados, foi preso em flagrante por policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão da PM, na noite desta sexta-feira (31), suspeito de furtar cabos da rede de telefonia na região central de Bauru. Desta vez, entretanto, ele usou uma escada de alumínio para subir no poste e cometer o crime. 

A ocorrência foi registrada na rua Rubens Arruda, na esquina com a rua Vivaldo Guimarães, após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada de que um indivíduo retirava fios instalados em postes da rede telefônica com a ajuda de uma escada.

Com as características do suspeito, os cabos Osmar e Magri realizaram patrulhamento nas imediações e localizaram o homem a cerca de duas quadras do local da denúncia. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o suspeito foi encontrado com uma bicicleta azul, transportando, aproximadamente, 22,8 quilos de fiação elétrica enrolada.

Ainda conforme o registro policial, ele teria informado aos militares que utilizou uma escada para retirar os cabos e indicado o local onde havia escondido o equipamento, que foi apreendido. Além da escada de alumínio, a polícia apreendeu a bicicleta utilizada pelo suspeito e uma blusa de moletom preta.

A fiação recuperada foi devolvida ao representante da empresa responsável pela rede de telefonia. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e avaliar os danos causados à infraestrutura de telefonia.

Na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o homem, que estava em liberdade há cerca de 20 dias apenas, optou por permanecer em silêncio, declarando que prestaria esclarecimentos apenas em juízo.

A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante por furto qualificado de fios e cabos utilizados na rede de telefonia, crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com a qualificadora específica para subtração de cabos de serviços essenciais. O homem ficou detido à espera da audiência de custódia.

Escada, bicicleta e fios apreendidos - PM/Divulgação
Escada, bicicleta e fios apreendidos - PM/Divulgação
Fios localizados no momento da abordagem - PM/Divulgação
Fios localizados no momento da abordagem - PM/Divulgação

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