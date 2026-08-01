Um homem foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (31), suspeito de cometer um feminicídio em Pongaí (88 quilômetros de Bauru). A prisão foi realizada pela Força Tática da Polícia Militar após uma rápida resposta das equipes policiais.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início após uma denúncia de violência doméstica recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram uma grande aglomeração de pessoas e constataram que uma mulher havia sido atacada com golpes de arma branca, possivelmente uma faca. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Com as informações levantadas durante o atendimento da ocorrência, os policiais iniciaram imediatamente as buscas pelo suspeito. Em uma ação conjunta entre a equipe de Radiopatrulhamento de Pongaí e outras equipes do 44º BPM/I, o homem foi localizado e preso em flagrante. Segundo a corporação, durante a abordagem, ele confessou a autoria do crime.