A primeira concessão da história de Bauru, iniciada há poucas semanas na área de iluminação pública, está adotando, desde já, a instalação de microchip para o rastreamento de dispositivos. Para além de ser uma medida de proteção de patrimônio na parceria-público-privada (PPP) para um contrato de mais de R$ 511 milhões em investimentos e operações, em 25 anos, a medida visa inibir a ocorrência de furtos.

Mas a principal meta da microchipagem em dispositivos da iluminação pública urbana de Bauru é chegar aos criminosos na ponta, os receptadores. Afinal, infelizmente, é sabido que o "comércio" ilegal de venda de produtos de furto tem como principal meio de manutenção um comerciante, na ponta, que compra esses materiais.

O gestor do contrato pela Companhia Luz de Bauru, Márcio Pinto, revela a nova estratégia de investimentos do programa. "A microchipagem está sendo adotada em equipamentos para instalação em áreas públicas abertas com certa condição de acesso pelo vandalismo e furtos. Pequenos, micro dispositivos, são embutidos em componentes da iluminação. E eles são rastreáveis. Isso nos permite chegar a quem compra esse material, do receptador ao comércio ilegal", descreve.