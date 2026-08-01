A primeira concessão da história de Bauru, iniciada há poucas semanas na área de iluminação pública, está adotando, desde já, a instalação de microchip para o rastreamento de dispositivos. Para além de ser uma medida de proteção de patrimônio na parceria-público-privada (PPP) para um contrato de mais de R$ 511 milhões em investimentos e operações, em 25 anos, a medida visa inibir a ocorrência de furtos.
Mas a principal meta da microchipagem em dispositivos da iluminação pública urbana de Bauru é chegar aos criminosos na ponta, os receptadores. Afinal, infelizmente, é sabido que o "comércio" ilegal de venda de produtos de furto tem como principal meio de manutenção um comerciante, na ponta, que compra esses materiais.
O gestor do contrato pela Companhia Luz de Bauru, Márcio Pinto, revela a nova estratégia de investimentos do programa. "A microchipagem está sendo adotada em equipamentos para instalação em áreas públicas abertas com certa condição de acesso pelo vandalismo e furtos. Pequenos, micro dispositivos, são embutidos em componentes da iluminação. E eles são rastreáveis. Isso nos permite chegar a quem compra esse material, do receptador ao comércio ilegal", descreve.
O microchip pode estar presente em luminárias e alguns elementos do sistema. Outra medida adotada para as novas instalações, já em curso, em praças e parques contempladas pela PPP de Bauru, é a utilização do cabo de alumínio, ao invés dos materiais em cobre.
"O alumínio é um material mais caro nos componentes de iluminação pública do que o cobre. Mas ele não tem valor comercial e fica sem interesse para o furto. O valor do quilo desse material é irrisório. Já o cobre é sabido que é de bom valor no mercado, inclusive no paralelo. Nas praças, parques e dezenas de outros espaços públicos que integram a PPP nós estamos instalando materiais em alumínio no cabeamento, além de adotar outras estratégias ligadas, por exemplo, ao monitoramento dos pontos, para coibir e flagrar casos de furtos ou vandalismo nas ruas", acrescenta Márcio.