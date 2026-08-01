Um acidente envolvendo dois automóveis e dois cavalos soltos na pista deixou três pessoas com ferimentos leves na noite de sexta-feira (31), no Km 235 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), na altura da ligação com a Marechal Rondon (SP-300) e próximo ao câmpus da Unesp, em Bauru. Segundo o site da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a ocorrência mobilizou equipes da concessionária Eixo SP, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar Rodoviária.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária, um Fiat Argo e um Volkswagen Golf seguiam no sentido oeste da rodovia quando o motorista do Argo se deparou com dois equinos sobre a faixa de rolamento. Sem tempo para frear ou desviar, o veículo atropelou os animais, que ficaram caídos entre as duas faixas da pista. Na sequência, o Volkswagen Golf também atingiu um dos cavalos. Após o acidente, os ocupantes dos veículos permaneceram no local até a chegada das equipes de socorro.
Três vítimas sofreram ferimentos leves. Uma delas foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) pela ambulância da concessionária, enquanto outras duas foram socorridas por uma equipe do Samu. O Fiat Argo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária de Bauru. Já o Volkswagen Golf teve um pneu reparado no local e seguiu viagem.
Os cavalos foram retirados da pista e levados para o canteiro lateral da rodovia durante a madrugada. Em razão da ocorrência, todas as faixas e o acostamento da pista oeste ficaram totalmente interditados entre 23h34 e 0h48, com desvio sendo realizado pelo retorno do km 234 para acesso à cidade de Bauru. O acostamento permaneceu interditado até as 5h51.
O acidente provocou cerca de um quilômetro de congestionamento no sentido oeste da SP-225. No momento da ocorrência, as condições climáticas eram favoráveis, com tempo bom. As circunstâncias que levaram os animais a estarem na pista deverão ser apuradas pelas autoridades.