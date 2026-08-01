Um acidente envolvendo dois automóveis e dois cavalos soltos na pista deixou três pessoas com ferimentos leves na noite de sexta-feira (31), no Km 235 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), na altura da ligação com a Marechal Rondon (SP-300) e próximo ao câmpus da Unesp, em Bauru. Segundo o site da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a ocorrência mobilizou equipes da concessionária Eixo SP, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária, um Fiat Argo e um Volkswagen Golf seguiam no sentido oeste da rodovia quando o motorista do Argo se deparou com dois equinos sobre a faixa de rolamento. Sem tempo para frear ou desviar, o veículo atropelou os animais, que ficaram caídos entre as duas faixas da pista. Na sequência, o Volkswagen Golf também atingiu um dos cavalos. Após o acidente, os ocupantes dos veículos permaneceram no local até a chegada das equipes de socorro.

Três vítimas sofreram ferimentos leves. Uma delas foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) pela ambulância da concessionária, enquanto outras duas foram socorridas por uma equipe do Samu. O Fiat Argo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária de Bauru. Já o Volkswagen Golf teve um pneu reparado no local e seguiu viagem.