A água é cristalina, vêm beber aqui, é a nascente, venha ver a semente que é plantada, vai brotar mais uma árvore pra proteger e cuidar.
Rio Batalha, aqui começa a vida preservá-lo é a única saída. Rio Batalha aqui começa a vida preserva- lo é a única saída
Água pura, água clara, vamos cuidar e não desperdiçar. No rio, na torneira, onde for...
Preservar é um ato de amor. Rio Batalha, aqui começa a vida. Preservá-lo é a única saída.
Chuva intensa vai cair. Vai encher nossos ribeiros. Vai molhar nossos jardins, Bauru vibra pôr inteiro.
Rio Batalha, aqui começa a vida.
Preservá-lo é a única saída.