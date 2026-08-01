01 de agosto de 2026
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OPINIÃO

Rio Batalha

Por Manoel Messias P. da Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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A água é cristalina, vêm beber aqui, é a nascente, venha ver a semente que é plantada, vai brotar mais uma árvore pra proteger e cuidar.

Rio Batalha, aqui começa a vida preservá-lo é a única saída. Rio Batalha aqui começa a vida preserva- lo é a única saída

Água pura, água clara, vamos cuidar e não desperdiçar. No rio, na torneira, onde for...

Preservar é um ato de amor. Rio Batalha, aqui começa a vida. Preservá-lo é a única saída.

Chuva intensa vai cair. Vai encher nossos ribeiros. Vai molhar nossos jardins, Bauru vibra pôr inteiro.

Rio Batalha, aqui começa a vida.

Preservá-lo é a única saída.

 

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