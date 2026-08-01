O Bauru Tênis Clube (BTC) realizou, nesta sexta (31), o Baile de Gala do Século 20, evento que integrou as comemorações pelos 100 anos de história do clube.

A programação contou com o espetáculo Bela Itália, apresentado pelos tenores Jorge Durian e Armando Valsani, ao lado da soprano Giovanna Maira. O encerramento da noite ficou por conta do DJ Alfredo Garcia.

A festa também resgatou uma tradição dos grandes bailes promovidos pelo BTC entre as décadas de 1950 e 1980, com traje a rigor: smoking preto para os homens e vestido longo para as mulheres.