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Baile de Gala celebra os 100 anos de história do BTC

Da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora
Baile de Gala celebra os 100 anos de história do Bauru Tênis Clube
Baile de Gala celebra os 100 anos de história do Bauru Tênis Clube

O Bauru Tênis Clube (BTC) realizou, nesta sexta (31), o Baile de Gala do Século 20, evento que integrou as comemorações pelos 100 anos de história do clube.

A programação contou com o espetáculo Bela Itália, apresentado pelos tenores Jorge Durian e Armando Valsani, ao lado da soprano Giovanna Maira. O encerramento da noite ficou por conta do DJ Alfredo Garcia.

A festa também resgatou uma tradição dos grandes bailes promovidos pelo BTC entre as décadas de 1950 e 1980, com traje a rigor: smoking preto para os homens e vestido longo para as mulheres.

VEJA AS FOTOS ABAIXO: 

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