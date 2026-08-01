Fundada por volta de 285 a.C. pelo rei egípcio Ptolomeu I, a biblioteca de Alexandria tinha o propósito declarado de reunir todo o conhecimento humano da época - e de salvaguardá-lo para eras vindouras - em um só lugar. Funcionou não só como um depósito de rolos de papiro nas áreas de matemática, astronomia, literatura, poesia e medicina, mas como um centro de ensino que acabou por moldar a ciência, a filosofia e o pensamento ocidentais. Por detrás dessa legítima motivação, havia também a aparente, menos nobre e orgulhosa intenção de demonstrar a supremacia cultural e intelectual do Egito ptolemaico, como centro irradiador do saber em sucessão a Atenas. A biblioteca incluía, por exemplo, jardins botânicos, salas de jantar e observatórios. Personalidades acadêmicas eram mantidas internas, à custa de altos salários, lautas refeições e atrativa hospedagem. Ainda, para alimentar o rico acervo, os reis ptolomaicos adotaram leis implacáveis e agressivas que, por exemplo, submetiam todo navio que atracava no porto de Alexandria a uma revista e confisco do original de qualquer manuscrito. Apenas uma cópia produzida pelos escribas era devolvida ao legítimo dono. Tais cópias, por vezes apresentavam falhas devido ao escasso tempo para a transcrição, erros esses que eram perpetuados.

"O orgulho precede a destruição; a arrogância, a queda" Provérbios 16:18 - Ao contrário do mito popular de que a biblioteca foi consumida por um único e trágico incêndio, seu desaparecimento foi um processo lento de séculos. Inicialmente, tropas do imperador romano Júlio César incendiaram navios inimigos durante uma intervenção no Egito. O fogo espalhou e atingiu um depósito de aproximadamente 40 mil rolos de papiro, próximo ao cais. A biblioteca principal, no entanto, permaneceu. O golpe final, segundo a maioria dos historiadores, teria sido uma negligência ou incapacidade econômica. Copiar papiros desgastados pelo tempo, pelo clima, por ratos e insetos exigia investimentos constantes e substanciais para manutenção dos escribas e das obras. Quando os governantes desviaram esses recursos para áreas mais prementes e essenciais, todo o conhecimento preservado ao longo de séculos e que não havia sido abatido pelo fogo literalmente virou pó. Compêndios únicos desapareceram, ideias deixaram de ser transmitidas e parte incalculável da história humana jamais pôde ser reconstruída.

Alexandria tornou-se um marco simbólico e o maior aviso histórico de que o progresso humano não é linear e pode retroceder. A destruição da biblioteca é considerada como um dos maiores símbolos da fragilidade da civilização, relativamente ao conhecimento essencial e a forma de protegê-lo. Quando o conhecimento desaparece, impede-se a formulação de teses das novas gerações com base nas descobertas de seus antecessores e perdemos respostas para perguntas que talvez nunca mais consigamos fazer.