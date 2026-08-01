No 18º domingo do tempo comum, a Palavra de Deus nos conduz a refletir sobre uma experiência profundamente humana: a fome. Todos conhecemos a fome do corpo. Ela nos recorda que somos criaturas necessitadas, dependentes do alimento, do cuidado e da solidariedade. Em nosso mundo, porém, há também outras fomes: fome de amor, de paz, de esperança, de justiça, de acolhimento, de sentido e de Deus.

Na primeira leitura (Is 55,1-3), o Senhor faz um convite surpreendente: "Ó vós todos que estais com sede, vinde às águas; vós que não tendes dinheiro, vinde e comei". (Is 55,1). Deus oferece gratuitamente aquilo que dá vida. Seu amor não está à venda e sua misericórdia não pode ser comprada. Ele se aproxima de todos, especialmente daqueles que reconhecem sua sede e sua necessidade. Entretanto, o profeta também faz uma pergunta que continua atual: "Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão?". (Is 55,2). Quantas vezes buscamos satisfação em coisas que não alimentam o coração? Podemos possuir muitos bens, alcançar reconhecimento, acumular experiências e, ainda assim, permanecer interiormente vazios. Há alimentos que saciam apenas por alguns instantes, mas existe uma fome mais profunda que somente Deus pode preencher.

No Evangelho (Mt 14,13-21), Jesus se retira para um lugar deserto, mas as multidões o seguem. Ao vê-las, Ele não permanece indiferente. O Evangelho afirma que Jesus "encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes". (Mt 14,14). A compaixão de Cristo não é apenas um sentimento. Ela se transforma em cuidado concreto. Jesus vê as necessidades das pessoas e age. Ao cair da tarde, os discípulos percebem que a multidão está com fome e apresentam uma solução aparentemente razoável: "Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida". (Mt 14,15). Mas Jesus responde:"Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer!". (Mt 14,16). Essa palavra é dirigida também a nós. Diante da fome, da pobreza, da solidão e de tantas necessidades, podemos pensar que nada podemos fazer. Muitas vezes, olhamos para a grandeza dos problemas e para a pequenez de nossos recursos. Os discípulos disseram: "Só temos aqui cinco pães e dois peixes". (Mt 14,17). Jesus não pede aquilo que eles não possuem. Ele pede que coloquem em suas mãos aquilo que têm: "Trazei-os aqui". (Mt 14,18). Quando oferecemos a Deus nossos poucos pães e peixes — nosso tempo, nossos dons, nossa atenção, nossa capacidade de servir e de amar — Ele transforma a pobreza de nossos recursos em abundância. O milagre não acontece porque os discípulos tinham muito, mas porque confiaram e partilharam o pouco que possuíam. Todos comeram e ficaram satisfeitos (cf. Mt 14,20). E ainda sobraram doze cestos. No Reino de Deus, a generosidade não empobrece. Ao contrário, a partilha multiplica a vida.