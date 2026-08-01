No ano em que Bauru celebra seus 130 anos, a trajetória da esteticista Michelle Dias ilustra o crescimento de pequenos negócios liderados por mulheres no município. Especialista em dermopigmentação paramédica, ela consolidou sua atuação na reconstrução visual da aréola de mulheres submetidas à mastectomia e atribui parte desse desenvolvimento à participação em um programa de capacitação voltado ao empreendedorismo feminino.

Idealizadora do projeto Mamas com Amor, Michelle participou da segunda edição do Dona Della, iniciativa promovida pela Bracell, por meio do Bracell Social, que oferece capacitação, mentorias e oportunidades de conexão entre empreendedoras e o mercado. Segundo a profissional, a experiência contribuiu para aprimorar a gestão do negócio e ampliar sua presença no mercado. Ela foi uma das participantes selecionadas para receber um capital semente destinado ao fortalecimento da empresa.

Além dos resultados financeiros, a empreendedora destaca impactos pessoais. Filha de uma família de origem humilde e mãe solo de três filhos, ela relata que a capacitação contribuiu para fortalecer sua confiança profissional.