No ano em que Bauru celebra seus 130 anos, a trajetória da esteticista Michelle Dias ilustra o crescimento de pequenos negócios liderados por mulheres no município. Especialista em dermopigmentação paramédica, ela consolidou sua atuação na reconstrução visual da aréola de mulheres submetidas à mastectomia e atribui parte desse desenvolvimento à participação em um programa de capacitação voltado ao empreendedorismo feminino.
Idealizadora do projeto Mamas com Amor, Michelle participou da segunda edição do Dona Della, iniciativa promovida pela Bracell, por meio do Bracell Social, que oferece capacitação, mentorias e oportunidades de conexão entre empreendedoras e o mercado. Segundo a profissional, a experiência contribuiu para aprimorar a gestão do negócio e ampliar sua presença no mercado. Ela foi uma das participantes selecionadas para receber um capital semente destinado ao fortalecimento da empresa.
Além dos resultados financeiros, a empreendedora destaca impactos pessoais. Filha de uma família de origem humilde e mãe solo de três filhos, ela relata que a capacitação contribuiu para fortalecer sua confiança profissional.
Em 2026, Bauru voltou a integrar o Dona Della, que chegou à terceira edição. Segundo a organização, 183 mulheres foram selecionadas entre mais de 400 inscritas provenientes de oito municípios. O programa inclui capacitações, mentorias, rodadas de negócios e um Pitch Day, etapa em que as participantes apresentam seus empreendimentos a uma banca avaliadora e concorrem a recursos financeiros para impulsionar os negócios. De acordo com a Bracell, mais de 300 mulheres já participaram das duas primeiras edições do projeto, realizadas em 2024 e 2025.
AÇÕES SOCIAIS
Embora sua unidade industrial esteja localizada em Lençóis Paulista, a Bracell mantém projetos sociais em Bauru nas áreas de empreendedorismo, educação, qualificação profissional e meio ambiente.
Entre as iniciativas desenvolvidas está um encontro de negócios que reuniu 33 empreendedoras com representantes de empresas e instituições públicas para estimular oportunidades comerciais e parcerias.
A empresa também informa apoiar organizações da sociedade civil por meio do Edital Bracell Social, que contempla projetos em diferentes áreas. Entre as iniciativas beneficiadas estão o projeto Bauru de Memórias e ações da Associação Comunidade em Ação Êxodo (ACAÊ). Outro programa, denominado Conexão, oferece capacitações em gestão, governança, comunicação e captação de recursos para entidades do terceiro setor.
Na área da educação, a companhia desenvolve ações voltadas ao fortalecimento da gestão escolar e da alfabetização, além de promover cursos gratuitos de qualificação profissional em setores como operação de máquinas, transporte e manutenção.
Na área ambiental, a empresa mantém parceria com o Jardim Botânico de Bauru para implantação de um corredor ecológico com o plantio de mais de 8 mil árvores nativas.
A Bracell também participa da Câmara Técnica de Restauração do Rio Batalha e apoia estudos voltados à recuperação ambiental e à preservação dos recursos hídricos da região.