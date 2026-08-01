Neste dia 1 de agosto de 2026, Bauru celebra um marco histórico de maturidade e resiliência: seus 130 anos de emancipação política. Para nós, do Jornal da Cidade e do JCNET, a data carrega uma emoção duplicada. Neste mesmo dia, completamos 59 anos de existência, consolidando quase seis décadas de compromisso inabalável com a verdade, a transparência e o desenvolvimento desta terra que nos acolhe e nos define.

Celebrar o aniversário de Bauru é, antes de tudo, um exercício de reflexão sobre nossa identidade. Nascida sob o signo do pioneirismo e da atuação desenvolvimentista de tantos líderes em sua história, a cidade consolidou-se como o coração econômico, educacional e de saúde da região Central paulista. Neste contexto, cabe aqui a nossa homenagem em memória do Engº Alcides Franciscato, fundador do Jornal da Cidade e uma das maiores lideranças da história de Bauru, referência para muitas gerações.

Nossa maior fortaleza sempre foi, e continua sendo, a nossa gente — uma população vibrante, acolhedora e trabalhadora, que transforma a labuta diária e o conhecimento gerado em nossas escolas técnicas e universidades em inovação e progresso.