Neste dia 1 de agosto de 2026, Bauru celebra um marco histórico de maturidade e resiliência: seus 130 anos de emancipação política. Para nós, do Jornal da Cidade e do JCNET, a data carrega uma emoção duplicada. Neste mesmo dia, completamos 59 anos de existência, consolidando quase seis décadas de compromisso inabalável com a verdade, a transparência e o desenvolvimento desta terra que nos acolhe e nos define.
Celebrar o aniversário de Bauru é, antes de tudo, um exercício de reflexão sobre nossa identidade. Nascida sob o signo do pioneirismo e da atuação desenvolvimentista de tantos líderes em sua história, a cidade consolidou-se como o coração econômico, educacional e de saúde da região Central paulista. Neste contexto, cabe aqui a nossa homenagem em memória do Engº Alcides Franciscato, fundador do Jornal da Cidade e uma das maiores lideranças da história de Bauru, referência para muitas gerações.
Nossa maior fortaleza sempre foi, e continua sendo, a nossa gente — uma população vibrante, acolhedora e trabalhadora, que transforma a labuta diária e o conhecimento gerado em nossas escolas técnicas e universidades em inovação e progresso.
No entanto, a maturidade de uma comunidade também se mede pela coragem de encarar de frente as suas demandas históricas. Não podemos ignorar os desafios crônicos que testam a qualidade de vida dos bauruenses.
A busca por soluções definitivas para o abastecimento de água, a modernização da infraestrutura urbana, o saneamento básico universalizado e o fortalecimento da nossa rede de saúde pública são pautas urgentes que exigem planejamento e firmeza.
Nos últimos anos, novos debates passaram a ocupar o centro da agenda pública. Concessões de serviços, parcerias público-privadas, modernização da gestão municipal e grandes investimentos despertam expectativas legítimas, mas também exigem transparência, diálogo e fiscalização permanente.
O desenvolvimento só faz sentido quando beneficia a coletividade e respeita o interesse público.
Bauru nunca teve medo de discutir seu futuro. Talvez esta seja uma de suas maiores virtudes. Entretanto, nenhuma vocação prospera sem planejamento. É preciso pensar Bauru para as próximas décadas, e não apenas para o próximo mandato.
As grandes cidades que prosperaram foram aquelas capazes de construir consensos mínimos sobre projetos permanentes de desenvolvimento, independentemente das alternâncias políticas. Esse talvez seja o maior desafio de nossa geração.
Em outubro deste ano, teremos um momento decisivo para o destino da nossa região. Bauru precisa, urgentemente, retomar a sua representatividade política perdida na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. A ausência de vozes locais fortes nos parlamentos de São Paulo e de Brasília debilita nossa capacidade de articular recursos orçamentários e emendas fundamentais para o município. É imperativo que a nossa população compreenda o poder do voto, elegendo representantes genuinamente comprometidos com as causas bauruenses para que deixemos de ser coadjuvantes nas decisões que impactam diretamente o nosso dia a dia.
Ao longo de 59 anos, o Jornal da Cidade testemunhou e registrou cada passo dessa jornada. Estivemos presentes nas grandes conquistas e cobramos soluções nos momentos de crise, sempre pautados pela ética e pelo amor a esta cidade.
Renovar nosso compromisso editorial neste aniversário duplo significa reafirmar que continuaremos a ser os olhos, os ouvidos e a voz da comunidade, estimulando o debate democrático e consciente.
Parabéns, Bauru, pelos seus 130 anos! Que a nossa história rica e a urgência por um futuro melhor sirvam de combustível para exercermos nossa cidadania com responsabilidade em outubro, construindo uma cidade cada vez mais justa, próspera e com a força política que merece.
Nos orgulhamos em ser referência em jornalismo regional, fruto do nosso compromisso com o respeito, a seriedade e a responsabilidade com que tratamos a notícia para Bauru e Grande Região.
A você, caro leitor, que sabe da importância da informação com credibilidade, seja no papel ou no digital,
o nosso muitíssimo obrigado!