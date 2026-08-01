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EM BAURU

Encontro dos Sambistas chega à 16ª edição e mantém viva tradição

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Grupo mantém viva uma tradição que já faz parte do calendário cultural de Bauru
Grupo mantém viva uma tradição que já faz parte do calendário cultural de Bauru

O tradicional Encontro dos Sambistas chega à sua 16ª edição reafirmando seu lugar como uma das mais importantes manifestações da cultura popular de Bauru. Criado em 2009, o projeto reúne sambistas de diferentes gerações em uma grande roda de samba dedicada ao Samba de Raiz e ao Partido Alto, tornando-se uma tradição nas comemorações do aniversário da cidade.

Ao longo de sua história, o Encontro dos Sambistas consolidou-se como um espaço de valorização do samba, preservação da memória musical e fortalecimento dos artistas locais. A proposta sempre foi reunir músicos e o público em um ambiente de celebração, participação e respeito às raízes do gênero, mantendo viva uma tradição que já faz parte do calendário cultural de Bauru.

Em 2026, a roda de samba integra novamente a programação oficial das comemorações dos 130 anos de Bauru, levando música, cultura e confraternização ao público com entrada gratuita.

SERVIÇO

A tradicional roda de samba acontece no aniversário de Bauru desde 2009, com muito Samba de Raiz e Partido Alto.

Data: 1º de agosto (sábado)

Horário: 14h às 18h

Local: Recinto Mello Moraes

Entrada: Gratuita

"Quem não tem instrumento, bate na palma da mão."

Realização: Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Cultura, Coletivo Samba,Sistema Nacional de Cultura, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e Ministério da Cultura.

 

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