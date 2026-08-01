01 de agosto de 2026
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TRÂNSITO EM BAURU

Emdurb informa sobre serviços para o recinto

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Festa será no Recinto Mello de Moraes
Festa será no Recinto Mello de Moraes

A Emdurb informa sobre serviços para o aniversário de 130 anos de Bauru em atendimento ao Recinto Mello Moraes, como proibição de estacionamento, linha extra de circular e interdições.

ESTACIONAMENTO

Serão implantadas placas de "Proibido Estacionar" nos quarteirões 14 ao 17, lado par, e placas "Proibido Estacionar" (exceto ônibus urbano) nos quarteirões 14 ao 17, lado ímpar da avenida José Henrique Ferraz. Sinalização permanecerá no período de 30/7 a 3/8.

INTERDIÇÕES

O GOT interditará os cruzamentos abaixo nos seguintes dias e horários:

- 30/7 (quinta), das 10h à 0h;

- 31/7 (sexta), das 10h a 0h;

- 1/8 (sábado), das 8h à 0h;

- 2/8 (domingo), das 8h a 0h;

- Cruzamento da rua Nicolau Delgallo com avenida José Henrique Ferraz;

- Cruzamento da rua Nicolau Delgallo com rua Estados Unidos;

- Cruzamento da rua Moisés Fidélis da Motta com rua Canadá;

- Cruzamento da rua Pedro Fernandes com as ruas Gilberto Barreto Finazi e Alfeu Cariola (acesso permitido para os moradores do quarteirão).

Vagas Especiais (PCD e Idoso) nas imediações do Recinto Mello Moraes: Em atendimento às Pessoas Com Deficiência e Idoso, a EMDURB informa que disponibilizará aproximadamente 16 vagas especiais no quarteirão 03 da rua Nicolau Delgallo, nas proximidades do Recinto Mello Moraes. O acesso será sinalizado e ficará restrito aos motoristas com apresentação da Credencial para fazer uso da vaga.

TRANSPORTE COLETIVO

O transporte coletivo operará com tabela horária de 'domingo' e 'feriado' para os dias 1 e 2/8 (sábado e domingo).

O transporte para o Recinto Mello Moraes será atendido por linha especial com saída do quarteirão 12 da avenida Rodrigues Alves e também pelas linhas de ônibus que já trafegam na região do Recinto.

Linha Especial

A linha especial seguirá pela avenida Pedro de Toledo, avenida Castelo Branco, até o quarteirão 14 da avenida José Henrique Ferraz. Ela sairá do quarteirão 12 da avenida Rodrigues Alves, nos dias 1 e 2 de agosto, nos seguintes horários:

- Sai da Rodrigues Alves: 13h30, 14h50, 16h10, 17h30, 18h50, 20h10;

- Saindo do Recinto Mello Moraes: 14h10, 15h30, 16h50, 18h10, 19h30.

Linhas que já atendem a região do Recinto

- "Unesp/CTI-Ouro Verde" (avenidas Luiz Edmundo Coube, Nações Unidas, Rodrigues Alves, Duque de Caxias, José Henrique Ferraz);

- "Jd Ferraz-Pq Júlio Nóbrega" (avenida Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, rua Monsenhor Claro, Duque de Caxias, rua Felicíssimo Antonio Pereira, rua Nicolau Delgallo);

- "Ouro Verde-Jd. América" (Pç Palestina, rua Dr Fuas de Mattos Sabino, rua Araújo Leite, avenida Rodrigues Alves, avenida Pedro de Toledo, rua Felicíssimo Antonio Pereira, avenida José Henrique Ferraz).

 

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