A Emdurb informa sobre serviços para o aniversário de 130 anos de Bauru em atendimento ao Recinto Mello Moraes, como proibição de estacionamento, linha extra de circular e interdições.

ESTACIONAMENTO

Serão implantadas placas de "Proibido Estacionar" nos quarteirões 14 ao 17, lado par, e placas "Proibido Estacionar" (exceto ônibus urbano) nos quarteirões 14 ao 17, lado ímpar da avenida José Henrique Ferraz. Sinalização permanecerá no período de 30/7 a 3/8.