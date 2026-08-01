O 'Celebra Bauru', com a venda do tradicional sanduíche Bauru, mobiliza entidades assistenciais e a sociedade para uma grande ação social durante as comemorações do aniversário do município. A comercialização está sendo realizada por 24 entidades assistenciais, que atuarão durante a festa, e seguirá até domingo, dia 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes.
Os lanches, comercializados por R$ 30,00 cada, poderão ser retirados no sábado, dia 1 de agosto, das 10h às 22h; e domingo, no dia 2 de agosto, das 10h às 16h, no Recinto Mello Moraes, durante a programação do aniversário de Bauru. Toda a renda obtida com as vendas será revertida integralmente para as entidades participantes.
Na última terça-feira (28), a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (Aeaps), em parceria com a organização do evento, realizou o lançamento da campanha no Bar do Aeroclube. Estiveram presentes os secretários municipais de Cultura, Roger Barude; de Comunicação e Eventos, Gabrielle Gabas; e dos Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas, além da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elaine Lúcia Costa Dias, e do presidente da Aeaps, William Menezes. Também participaram representantes das entidades assistenciais, das empresas parceiras e outros representantes do poder público.
O Celebra Bauru, com o sanduíche Bauru em todos os dias do evento e a distribuição do bolo, é realizado pela Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (Aeaps), em parceria com a Prefeitura de Bauru, Confiança Supermercados, Unimed Bauru, Mondelli e Paschoalotto. O evento conta ainda com o apoio da Record Paulista, Jornal da Cidade/JCNet, Band Paulista, 96FM, Social Bauru, Mescla Eventos, Senai, HCosta, Difere Comunicação, Lumelight, Gelo Ceasa, Maltez, Palamin, Innova Internet e Ingrediente Comunicação.
As entidades participantes do Celebra Bauru, que receberão recursos das vendas dos lanches, são a Acaê Bauru, AEAPS Bauru, AFRA, Afapab, Apae, Apiece, APMC Paiva, Casa da Esperança, Casa do Garoto, Cevac, Creche Bom Pastor, Creche São Paulo, Creche Pastores de Belém, Equoterapia, Esquadrão da Vida, Fundato, Instituto Elas, Instituto Florir, Lar Escola Santa Luzia para Cegos, Legião Mirim de Bauru, POC Bauru, Portas Abertas, Recriar e Wise Madness. O 'Celebra Bauru' integra a programação da festa de aniversário do município, organizada pela Prefeitura de Bauru. Entre as atrações estão Guilherme e Santiago, Ramon e Rafael, Jefferson e Suellen, Dilsinho, Ana Castela e o espetáculo infantil 3 Palavrinhas, além de artistas regionais.