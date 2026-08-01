O 'Celebra Bauru', com a venda do tradicional sanduíche Bauru, mobiliza entidades assistenciais e a sociedade para uma grande ação social durante as comemorações do aniversário do município. A comercialização está sendo realizada por 24 entidades assistenciais, que atuarão durante a festa, e seguirá até domingo, dia 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes.

Os lanches, comercializados por R$ 30,00 cada, poderão ser retirados no sábado, dia 1 de agosto, das 10h às 22h; e domingo, no dia 2 de agosto, das 10h às 16h, no Recinto Mello Moraes, durante a programação do aniversário de Bauru. Toda a renda obtida com as vendas será revertida integralmente para as entidades participantes.

Na última terça-feira (28), a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (Aeaps), em parceria com a organização do evento, realizou o lançamento da campanha no Bar do Aeroclube. Estiveram presentes os secretários municipais de Cultura, Roger Barude; de Comunicação e Eventos, Gabrielle Gabas; e dos Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas, além da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elaine Lúcia Costa Dias, e do presidente da Aeaps, William Menezes. Também participaram representantes das entidades assistenciais, das empresas parceiras e outros representantes do poder público.