Junto com o aniversário de 130 anos da cidade de Bauru, neste sábado, 1.º de agosto, o Bauru Tênis Clube (BTC) completa 100 anos de existência. O clube, fundado por um grupo de amigos que queria ter um local para jogar tênis na cidade, em 1926, um século depois, atualmente presidido por Estevan Pegoraro, conta com uma grande estrutura que contempla uma enorme diversidade de atividades esportivas, culturais e sociais.

O BTC foi fundado em uma época em que o desenvolvimento da cidade dava seus primeiros passos. Serviços de iluminação pública e distribuição de água tratada, por exemplo, em 1926, eram iniciativas recentes, e pouquíssimas ruas eram pavimentadas. Dois anos antes, em 1924, o então secretário do consulado japonês no município, Kazukio Iryie, em parceria com amigos, construiu a primeira quadra de tênis em um terreno localizado na esquina das ruas Virgílio Malta e Quinze de Novembro. Aos poucos, o entusiasmo em torno do elegante esporte foi contagiando os bauruenses e, em pouco tempo, a cidade já reunia tenistas de renome. Com tanta procura, o grupo conseguiu, por empréstimo, uma autorização do prefeito José Gomes Duarte para construir mais duas quadras em um terreno localizado na esquina das ruas Antônio Alves e Sete de Setembro.

Assim, o clube foi ganhando forma graças à dedicação de representantes da sociedade que, desde os primeiros tempos, não mediram esforços para a fundação da entidade, além de incentivarem sempre a prática do esporte. Até que, em 1.º de agosto de 1926, foi fundado oficialmente o Bauru Tênis Clube.

Seu primeiro presidente foi o médico Jerônimo de Cunto Júnior, eleito em assembleia geral no mesmo dia. A fundação foi registrada na página principal do Jornal Correio de Baurú. Em 21 de outubro de 1926, o BTC fez sua estreia em jogos intermunicipais, na cidade de Araraquara, com uma bela vitória por 3 a 2, tendo como tenistas Rufino de Almeida, K.F. Morrisay, Leão de Castro e Walter Zucchi.