Junto com o aniversário de 130 anos da cidade de Bauru, neste sábado, 1.º de agosto, o Bauru Tênis Clube (BTC) completa 100 anos de existência. O clube, fundado por um grupo de amigos que queria ter um local para jogar tênis na cidade, em 1926, um século depois, atualmente presidido por Estevan Pegoraro, conta com uma grande estrutura que contempla uma enorme diversidade de atividades esportivas, culturais e sociais.
O BTC foi fundado em uma época em que o desenvolvimento da cidade dava seus primeiros passos. Serviços de iluminação pública e distribuição de água tratada, por exemplo, em 1926, eram iniciativas recentes, e pouquíssimas ruas eram pavimentadas. Dois anos antes, em 1924, o então secretário do consulado japonês no município, Kazukio Iryie, em parceria com amigos, construiu a primeira quadra de tênis em um terreno localizado na esquina das ruas Virgílio Malta e Quinze de Novembro. Aos poucos, o entusiasmo em torno do elegante esporte foi contagiando os bauruenses e, em pouco tempo, a cidade já reunia tenistas de renome. Com tanta procura, o grupo conseguiu, por empréstimo, uma autorização do prefeito José Gomes Duarte para construir mais duas quadras em um terreno localizado na esquina das ruas Antônio Alves e Sete de Setembro.
Assim, o clube foi ganhando forma graças à dedicação de representantes da sociedade que, desde os primeiros tempos, não mediram esforços para a fundação da entidade, além de incentivarem sempre a prática do esporte. Até que, em 1.º de agosto de 1926, foi fundado oficialmente o Bauru Tênis Clube.
Seu primeiro presidente foi o médico Jerônimo de Cunto Júnior, eleito em assembleia geral no mesmo dia. A fundação foi registrada na página principal do Jornal Correio de Baurú. Em 21 de outubro de 1926, o BTC fez sua estreia em jogos intermunicipais, na cidade de Araraquara, com uma bela vitória por 3 a 2, tendo como tenistas Rufino de Almeida, K.F. Morrisay, Leão de Castro e Walter Zucchi.
AMPLIAÇÃO
Criado, inicialmente, para a prática do tênis, o BTC logo atraiu a alta sociedade, tornando-se um importante centro de convergência social e política da cidade. Ao assumir a presidência do clube, em 1946, Célio de Almeida comprou várias casas na Rua Sete de Setembro, já prevendo o natural crescimento que estava por vir. Assim, para atender seus sócios à altura, em 1960, na terceira gestão de Gabriel Rabello, uma nova Sede Social foi construída: o "Transatlântico de Concreto", como ficou conhecida a construção que, por décadas, foi palco de bailes e festas memoráveis.
Em 1971, na gestão de Walter Pires Ramos, foi inaugurada a Sede Náutica, às margens do Rio Tietê, em uma área de aproximadamente 50 mil metros quadrados na rodovia Bauru-Jaú, no município de Pederneiras. Em 1996, foi lançada a Marina Porto BTC, oferecendo, na época, serviços de primeiro mundo para as embarcações. Esta sede foi arrendada e, depois, vendida devido à não utilização pelos associados. Foi na gestão de Walter Pires Ramos que a Sede Social (Centro) ganhou o famoso Cine BTC e o Cassino do Clube, ambos desativados na década de 1980.
SEDE ATUAL (DE CAMPO)
A ideia de fundar uma Sede de Campo, na Avenida José Vicente Aiello, surgiu na gestão de Blair Martini, que adquiriu a primeira gleba. Mais tarde, nas gestões de Nilton Silveira e José Haroldo Segalla, foram incorporadas mais duas grandes áreas, totalizando cerca de 250 mil metros quadrados. Aos poucos, a Sede de Campo ganhou 17 quadras de tênis, sendo duas cobertas, parque aquático, duas quadras poliesportivas, dois campos de futebol profissional e dois society, quiosques, duas saunas, restaurante, salão social, bares, pista de atletismo, academia de musculação e ginástica, duas arenas de beach tennis, arena de pickleball, arena de futevôlei, arena de biribol e quadra de futpong. O BTC também já teve estande de tiros, desativado anos depois.
SÍMBOLO
A denominação Bauru Tênis Clube é representada pela abreviatura BTC, sobreposta a duas raquetes de tênis cruzadas, em cor vermelha sobre fundo branco. Acima, quatro estrelas de ouro representam dois títulos mundiais universitários de tênis, conquistados pelo atleta Luiz Carlos de Barros Cesar, em Dortmund (Alemanha) e San Sebastián (Espanha), nos anos de 1953 e 1955; o título mundial na categoria 10 anos, conquistado pela atleta Cláudia Noêmia Nelli Failace, em 1979, em Caracas (Venezuela); e, mais recentemente, em 2014, o título mundial conquistado pelo tenista Roger Guedes, na Turquia.