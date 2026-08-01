As comemorações dos 130 anos de Bauru prometem agitar a cidade no final de semana! O município completa 130 anos neste sábado (1 de agosto). São 130 anos de histórias. De encontros. De conquistas. De caminhos que se cruzaram para construir a cidade que Bauru é hoje. Uma data marcante para o município, que cresceu com as linhas de trem, se desenvolveu com o comércio e a indústria, e se especializou na prestação de serviços com excelência, principalmente na saúde e na educação.
Porque Bauru é linha que conecta pessoas, linha que une gerações, linha que nunca para de seguir em frente. E na linha de uma data importante, uma grande comemoração!
FESTA
A festa, que começou na última quinta-feira (30) vai até domingo (2), no Recinto Mello Moraes, uma festa com grandes atrações e artistas regionais, com entrada gratuita para a população.
Neste sábado (1º), dia do aniversário de Bauru, o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e show com o cantor Dilsinho. O encerramento, no domingo (2), será com Ana Castela.
A festa terá espaço para artistas regionais, que foram selecionados por edital da Secretaria de Cultura. No sábado, tem Ricca Luz, e DJ Theo Aguilera, no domingo. Outra atração é o Encontro de Sambistas, além de shows no palco do 'Celebra Bauru', com atrações de diversos gêneros de música.
O evento tem ainda importância para a economia, com a presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público. No sábado, os serviços do Sistema S também estarão presentes.
CELEBRA BAURU
As entidades assistenciais do município também contam com um importante espaço no evento, com o 'Celebra Bauru' e a comercialização do tradicional sanduíche Bauru, revertendo os recursos para as entidades.
Os vales já estão sendo vendidos pelas entidades participantes, com o valor de R$ 30,00 cada. Serão comercializados até 20 mil lanches no evento.
Shows e programação
1 de agosto (Sábado)
(feriado do aniversário de Bauru)
10h - Abertura dos portões
14h - Encontro dos Sambistas
15h - Distribuição do bolo
16h - 3 Palavrinhas
19h - Ed Florindo e Sons de Jorge
20h30 - DJ Maria Máquina
21h - Dilsinho
2 de agosto (Domingo)
11h - Abertura dos portões
16h30 - Ricca Luz
17h30 - DJ Theo Aguilera
18h - Ana Castela
* Programação sujeita a alterações
Bolo: Parabéns a você!
O tradicional bolo de aniversário de Bauru será distribuído neste sábado (1), às 15h. A produção do bolo será do Senai Bauru, e a distribuição será organizada pela Secretaria de Assistência Social, de forma gratuita para a população.
Parque e solidariedade no recinto
Assim como no ano passado, um parque de diversões será instalado no Recinto Mello Moraes. O parque vai funcionar nos mesmos dias do evento, com venda de ingressos para os brinquedos, que são do Riquinho Park.
Entre as atrações estão o disco, kamikaze, surf, barco, crazy, moto, fusca, cama elástica, kid play, jipe e auto pista. A novidade é a roda gigante, que pela primeira vez estará no aniversário de Bauru.
No sábado (1º), serão disponibilizados 6 mil ingressos solidários para o parque de diversões.
A cada 1 quilo de alimento não perecível, a pessoa receberá dois ingressos, com o limite por pessoa de até 3 quilos de alimento, ou seja, seis ingressos.
Não serão aceitos sal, açúcar e farinha. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.
A troca dos alimentos pelos ingressos terá início após a abertura dos portões e será encerrada assim que for esgotado o lote de 6 mil ingressos. Depois, será retomada a comercialização normal de ingressos para os brinquedos do parque de diversões.