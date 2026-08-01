As comemorações dos 130 anos de Bauru prometem agitar a cidade no final de semana! O município completa 130 anos neste sábado (1 de agosto). São 130 anos de histórias. De encontros. De conquistas. De caminhos que se cruzaram para construir a cidade que Bauru é hoje. Uma data marcante para o município, que cresceu com as linhas de trem, se desenvolveu com o comércio e a indústria, e se especializou na prestação de serviços com excelência, principalmente na saúde e na educação.

Porque Bauru é linha que conecta pessoas, linha que une gerações, linha que nunca para de seguir em frente. E na linha de uma data importante, uma grande comemoração!

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