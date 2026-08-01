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CELEBRA BAURU

Festa em comemoração aos 130 anos de Bauru terá shows e lazer

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Cantora Ana Castela encerra a programação dos 130 anos de Bauru
Cantora Ana Castela encerra a programação dos 130 anos de Bauru

As comemorações dos 130 anos de Bauru prometem agitar a cidade no final de semana! O município completa 130 anos neste sábado (1 de agosto). São 130 anos de histórias. De encontros. De conquistas. De caminhos que se cruzaram para construir a cidade que Bauru é hoje.  Uma data marcante para o município, que cresceu com as linhas de trem, se desenvolveu com o comércio e a indústria, e se especializou na prestação de serviços com excelência, principalmente na saúde e na educação.

Porque Bauru é linha que conecta pessoas, linha que une gerações, linha que nunca para de seguir em frente. E na linha de uma data importante, uma grande comemoração!

FESTA

A festa, que começou na última quinta-feira (30) vai até domingo (2), no Recinto Mello Moraes, uma festa com grandes atrações e artistas regionais, com entrada gratuita para a população.

Neste sábado (1º), dia do aniversário de Bauru, o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e show com o cantor Dilsinho. O encerramento, no domingo (2), será com Ana Castela.

A festa terá espaço para artistas regionais, que foram selecionados por edital da Secretaria de Cultura. No sábado, tem Ricca Luz, e DJ Theo Aguilera, no domingo. Outra atração é o Encontro de Sambistas, além de shows no palco do 'Celebra Bauru', com atrações de diversos gêneros de música.

O evento tem ainda importância para a economia, com a presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público. No sábado, os serviços do Sistema S também estarão presentes.

CELEBRA BAURU

As entidades assistenciais do município também contam com um importante espaço no evento, com o 'Celebra Bauru' e a comercialização do tradicional sanduíche Bauru, revertendo os recursos para as entidades.

Os vales já estão sendo vendidos pelas entidades participantes, com o valor de R$ 30,00 cada. Serão comercializados até 20 mil lanches no evento.

Shows e programação

1 de agosto (Sábado)

(feriado do aniversário de Bauru)

10h - Abertura dos portões

14h - Encontro dos Sambistas

15h - Distribuição do bolo

16h - 3 Palavrinhas

19h - Ed Florindo e Sons de Jorge

20h30 - DJ Maria Máquina

21h - Dilsinho

2 de agosto (Domingo)

11h - Abertura dos portões

16h30 - Ricca Luz

17h30 - DJ Theo Aguilera

18h - Ana Castela

* Programação sujeita a alterações

Bolo: Parabéns a você!

O tradicional bolo de aniversário de Bauru será distribuído neste sábado (1), às 15h. A produção do bolo será do Senai Bauru, e a distribuição será organizada pela Secretaria de Assistência Social, de forma gratuita para a população.

Parque e solidariedade no recinto

Assim como no ano passado, um parque de diversões será instalado no Recinto Mello Moraes. O parque vai funcionar nos mesmos dias do evento, com venda de ingressos para os brinquedos, que são do Riquinho Park.

Entre as atrações estão o disco, kamikaze, surf, barco, crazy, moto, fusca, cama elástica, kid play, jipe e auto pista. A novidade é a roda gigante, que pela primeira vez estará no aniversário de Bauru.

No sábado (1º), serão disponibilizados 6 mil ingressos solidários para o parque de diversões.

A cada 1 quilo de alimento não perecível, a pessoa receberá dois ingressos, com o limite por pessoa de até 3 quilos de alimento, ou seja, seis ingressos.

Não serão aceitos sal, açúcar e farinha. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

A troca dos alimentos pelos ingressos terá início após a abertura dos portões e será encerrada assim que for esgotado o lote de 6 mil ingressos. Depois, será retomada a comercialização normal de ingressos para os brinquedos do parque de diversões.

 

 

Festa será mais uma vez no Recinto Mello Moraes como no ano passado
Festa será mais uma vez no Recinto Mello Moraes como no ano passado

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