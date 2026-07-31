Pederneiras - Um trabalhador morreu nesta sexta-feira (31) após ser prensado por uma máquina de corte a laser em uma indústria metalúrgica localizada no Parque Industrial Toufik Rachid Razuk, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).
Segundo o registro policial, o funcionário R.C.S. manuseava o maquinário quando, por volta das 15h30, por razões a serem apuradas, acabou prensado.
Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia.
Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia de Pederneiras e as circunstâncias do acidente de trabalho serão investigadas pela Polícia Civil.
A indústria onde a vítima trabalhava publicou nota no Facebook lamentando a morte. "Deixa saudades em todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado", postou. "Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão difícil".