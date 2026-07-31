Ibitinga - O Teatro Municipal Darci de Biasi, em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), foi palco, na noite desta quinta-feira (30), da aguardada estreia do documentário "Ibitinga: Bastidores da Cidade do Bordado". A exibição, que coincidiu com o Dia Mundial do Bordado, reuniu uma plateia diversificada e representativa, incluindo o prefeito de Ibitinga, Florisvaldo Antônio Fiorentino, autoridades municipais, membros da Cadeia Produtiva Local do Bordado de Ibitinga, a equipe de produção, participantes do documentário, bordadeiras, empresários, pesquisadores, historiadores, jornalistas e convidados.

O curta-metragem, com 26 minutos de duração, oferece um resgate emocionante da história do bordado na cidade, desde suas raízes artesanais até o desenvolvimento industrial que consolidou Ibitinga como a Capital Nacional do Bordado. Por meio de depoimentos de bordadeiras, historiadores, empresários e moradores, o documentário tece uma narrativa rica em memórias, personagens e as transformações que moldaram a identidade do município.

A produção é uma iniciativa da Cadeia Produtiva Local do Bordado de Ibitinga, em parceria com o Grupo Roque de Rosa de Comunicação. O roteiro e a direção ficaram a cargo da cineasta Amanda Mergulhão Ferrari, e a obra será inscrita em importantes festivais de cinema nacionais e internacionais.