Há exatos 40 anos, o professor Ademir Redondo iniciou sua trajetória no Senai-SP com o propósito de ensinar. Quatro décadas depois, seu legado ultrapassa salas de aula, laboratórios e oficinas. Está presente na história de milhares de jovens que encontraram, por meio da educação profissional, uma oportunidade para transformar suas vidas e construir um futuro melhor.

Sua própria história explica por que acredita tanto no poder da educação. Nascido em Araraquara, filho de um pedreiro e de uma dona de casa, cresceu em uma família humilde, onde aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da perseverança.

Ainda jovem, trabalhou como balconista de restaurante para custear o curso técnico em Eletrotécnica e ajudar nas despesas da família. Foi justamente a educação profissional que mudou sua trajetória, abrindo portas para a indústria e, posteriormente, para sua verdadeira vocação: formar pessoas.