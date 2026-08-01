Há exatos 40 anos, o professor Ademir Redondo iniciou sua trajetória no Senai-SP com o propósito de ensinar. Quatro décadas depois, seu legado ultrapassa salas de aula, laboratórios e oficinas. Está presente na história de milhares de jovens que encontraram, por meio da educação profissional, uma oportunidade para transformar suas vidas e construir um futuro melhor.
Sua própria história explica por que acredita tanto no poder da educação. Nascido em Araraquara, filho de um pedreiro e de uma dona de casa, cresceu em uma família humilde, onde aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da perseverança.
Ainda jovem, trabalhou como balconista de restaurante para custear o curso técnico em Eletrotécnica e ajudar nas despesas da família. Foi justamente a educação profissional que mudou sua trajetória, abrindo portas para a indústria e, posteriormente, para sua verdadeira vocação: formar pessoas.
Em 1 de agosto de 1986, ingressou no Senai-SP como docente na Escola Senai de São Carlos. Ao longo da carreira, passou pelas unidades de Araraquara, Presidente Prudente, Jaú — onde atuou como coordenador Técnico-Pedagógico — e Bragança Paulista, onde iniciou sua atuação como diretor.
Em 2010, assumiu a direção da Escola Senai “João Martins Coube”, em Bauru. Nessas quatro décadas, acompanhou as transformações da indústria brasileira e ajudou a preparar profissionais para os novos desafios tecnológicos. Mais do que transmitir conhecimento técnico, sempre acreditou que a educação tem o poder de mudar destinos.
Quem conviveu com Ademir ao longo da carreira reconhece justamente essa característica: a capacidade de enxergar potencial nas pessoas. Incentivou jovens a acreditarem em seus sonhos, mostrou que disciplina e dedicação podem abrir caminhos e fez da educação profissional um verdadeiro instrumento de transformação social.
Essa visão está traduzida em uma frase que resume sua missão: “A maior recompensa de um educador é ver o aluno transformar a sua vida pela educação que recebeu". Como gestor, essa filosofia também orientou sua atuação.
Sob sua liderança, o Senai Bauru consolidou-se como uma das principais referências do Brasil na formação de talentos para competições de educação profissional. A escola passou a colecionar conquistas na WorldSkills, formando jovens que representaram o Brasil e levaram o nome do Senai-SP e da indústria brasileira ao cenário internacional.
Nos últimos anos, Ademir também fortaleceu iniciativas voltadas às competências do futuro, incentivando projetos de inovação, robótica e trabalho em equipe. O apoio às equipes da First Robotics Competition (FRC) consolidou uma cultura de criatividade, protagonismo e excelência, preparando estudantes para os desafios da Indústria 4.0.
Para ele, entretanto, o maior resultado nunca esteve nas medalhas ou nos troféus, mas nas histórias de vida transformadas. Cada competição representa um jovem que descobriu seu potencial, conquistou confiança e ampliou suas perspectivas profissionais e pessoais.
Fora da escola, Ademir revela a mesma sensibilidade que marcou sua trajetória profissional. Casado com Cláudia, pai de Suélen e Gabriele, avô de Eduardo e Gabriel, aprecia a música e toca clarinete, paixão herdada da família. Valores como disciplina, dedicação e sensibilidade sempre acompanharam sua vida pessoal e profissional.
Ao longo dos últimos anos, Bauru deixou de ser apenas a cidade onde trabalha para se tornar parte de sua história. Desde que assumiu a direção da Escola Senai “João Martins Coube”, fortaleceu a relação da instituição com as indústrias, universidades, entidades empresariais e o poder público.
Sob sua liderança, o Senai Bauru ampliou sua infraestrutura, consolidou parcerias estratégicas, expandiu sua oferta de cursos e reforçou sua posição como um centro de excelência reconhecido nacionalmente.
"Celebrar os 40 anos de Ademir Redondo no Senai-SP é celebrar uma trajetória construída com conhecimento, dedicação e compromisso com a formação humana. É homenagear um educador que acreditou no potencial de milhares de jovens antes mesmo que eles acreditassem em si próprios", ressalta o amigo Danilo Shimoda, diretor do Senai Limeira e Iracemápolis.
"Parabéns, professor Ademir Redondo, pelos seus 40 anos de dedicação ao Senai-SP. Sua história se confunde com a história do Senai, da educação profissional paulista e da transformação de milhares de vidas", completa.