O Noroeste segue fortalecendo seu elenco para a disputa da Copa Paulista Rivalo 2026 e anuncia a contratação do goleiro Diogo Silva. Experiente, e com passagens por importantes clubes do futebol brasileiro, o arqueiro chega ao alvirrubro após defender a Ponte Preta, onde foi um dos principais destaques da equipe nas temporadas 2025 e 2026.
Com 1,98m de altura e destro, Diogo Silva soma uma carreira consolidada no cenário nacional. Além da Ponte Preta, o goleiro acumula passagens por clubes como Vasco da Gama, Ceará, CRB, Paysandu, entre outras equipes do futebol brasileiro, levando na bagagem experiência em competições de alto nível.
Em seu último clube, Diogo disputou 61 partidas entre as temporadas de 2025 e 2026, sendo peça importante na equipe campineira graças à regularidade, segurança e liderança dentro de campo.