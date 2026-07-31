A ViaRondon realizará, entre os dias 1 e 4 de agosto (sábado a terça-feira), serviços de recuperação e de melhoria do pavimento em trechos da rodovia Marechal Rondon (SP-300) e das vias marginais, em Bauru. Para a execução das obras, serão necessárias interdições parciais de faixas de rolamento, com sinalização adequada e acompanhamento das equipes operacionais da concessionária.

Durante todo o período de execução dos serviços, o tráfego será mantido pelas faixas remanescentes, sem necessidade de bloqueio total das vias ou dos acessos.

Interdições programadas:

1 de agosto (sábado) – das 9h às 16h