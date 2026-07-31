A ViaRondon realizará, entre os dias 1 e 4 de agosto (sábado a terça-feira), serviços de recuperação e de melhoria do pavimento em trechos da rodovia Marechal Rondon (SP-300) e das vias marginais, em Bauru. Para a execução das obras, serão necessárias interdições parciais de faixas de rolamento, com sinalização adequada e acompanhamento das equipes operacionais da concessionária.
Durante todo o período de execução dos serviços, o tráfego será mantido pelas faixas remanescentes, sem necessidade de bloqueio total das vias ou dos acessos.
Interdições programadas:
1 de agosto (sábado) – das 9h às 16h
• Dispositivo de acesso da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 347 (trevo do Gasparini): interdição da faixa da esquerda.
• Dispositivo de acesso da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 344,9 (trevo do Aeroporto): interdição da faixa da direita.
2 de agosto (domingo) – das 9h às 16h
• Dispositivo de acesso da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 342: interdição da faixa da esquerda.
• Dispositivo de acesso da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 344,9 (Trevo do Aeroporto): interdição da faixa da esquerda.
3 de agosto (segunda-feira) – das 9h às 16h
• Via marginal leste da SP-300, entre os kms 343,6 e 344,5, sentido capital: interdição parcial da faixa da direita.
• Via marginal leste da SP-300, entre os kms 344,6 e 345,0, sentido capital: interdição parcial da faixa da esquerda.
• Via marginal leste da SP-300, entre os kms 344,7 e 344,9, sentido capital: interdição parcial da faixa da esquerda.
4 de agosto (terça-feira) – das 9h às 16h
• Via marginal oeste da SP-300, entre os kms 343,4 e 344,6, sentido interior: interdição parcial da faixa da esquerda.
• Via marginal oeste da SP-300, entre os kms 347,4 e 347,5, sentido interior: interdição parcial da faixa da direita.
• Via marginal oeste da SP-300, entre os kms 347,4 e 347,6, sentido interior: interdição parcial da faixa da esquerda.
A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelos trechos em obras, respeitando a sinalização e as orientações das equipes operacionais.
Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, os serviços poderão ser adiados e reprogramados. Para mais informações, os usuários podem entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99874-9424 ou pelo telefone 0800 729 9300.