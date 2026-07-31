A Polícia Penal de São Paulo apreendeu, no primeiro semestre deste ano, mais de 36 quilos de drogas - sendo 30 quilos de maconha, 4,500 quilos de cocaína, 1,047 quilo de haxixe, 42 gramas de crack, 12 gramas de skunk e 240 comprimidos de drogas sintéticas – além de 16 aparelhos celulares, nas revistas feitas em dias de visitas aos presos do sistema penitenciário do Estado. Os agentes identificaram 633 pessoas tentando ingressar nos presídios com produtos proibidos, com auxílio dos equipamentos de segurança utilizados em todas as unidades do sistema, sem contato físico entre policiais e visitantes.

A Polícia Penal conta atualmente com escâneres corporais e aparelhos de raios X para monitorar a entrada nos estabelecimentos e promove treinamento constante dos agentes para executar a revista mecânica de objetos que ingressam nesses locais.

Todo o material apreendido passa pelos procedimentos administrativos legais, com registro de boletim de ocorrência, e é remetido para análise da Polícia Científica. Paralelamente, a Polícia Penal inicia procedimento de apuração no estabelecimento penal onde ocorreu o flagrante.