Macatuba - Uma operação conjunta coordenada pela Polícia Civil, que contou com a participação de equipes da Polícia Militar (PM) e do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), resultou, na manhã desta sexta-feira (31), em Macatuba (46 quilômetros de Bauru), na prisão em flagrante de três pessoas, entre elas mãe e filho, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ação, também foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes, dinheiro, celulares e veículos.

Segundo o delegado Richard Serrano, titular da Delegacia de Macatuba, as investigações apontaram que os suspeitos estariam guardando drogas e valores provenientes da atividade criminosa, além de utilizar parte do dinheiro obtido ilegalmente para a aquisição de veículos.

No total, policiais civis e policiais militares do 4.º Batalhão de Caçadores cumpriram sete mandados de busca domiciliar. Na residência de uma mulher, encontraram 379 gramas de maconha triturada, 208 gramas de maconha divididas em duas porções e um veículo Gol.