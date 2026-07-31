Macatuba - Uma operação conjunta coordenada pela Polícia Civil, que contou com a participação de equipes da Polícia Militar (PM) e do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), resultou, na manhã desta sexta-feira (31), em Macatuba (46 quilômetros de Bauru), na prisão em flagrante de três pessoas, entre elas mãe e filho, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ação, também foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes, dinheiro, celulares e veículos.
Segundo o delegado Richard Serrano, titular da Delegacia de Macatuba, as investigações apontaram que os suspeitos estariam guardando drogas e valores provenientes da atividade criminosa, além de utilizar parte do dinheiro obtido ilegalmente para a aquisição de veículos.
No total, policiais civis e policiais militares do 4.º Batalhão de Caçadores cumpriram sete mandados de busca domiciliar. Na residência de uma mulher, encontraram 379 gramas de maconha triturada, 208 gramas de maconha divididas em duas porções e um veículo Gol.
Na casa de outro investigado, foram apreendidos duas porções de maconha, 75 gramas da mesma droga triturada, 13 porções de dry, dezenas de embalagens utilizadas para acondicionar drogas, quatro pés de maconha e R$ 12.280,00 em dinheiro, além de um Golf.
Em outro endereço, um homem foi preso com 24 papelotes e 54 pinos com cocaína, 76 porções de dry, maconha (17 porções e 95 gramas da droga triturada), e crack (151 pedras e uma pedra bruta), além de R$ 1.800,00, motocicleta de 900 cilindradas e um veículo Jetta. Os três foram encaminhados à delegacia da cidade, onde permaneceram à disposição da Justiça aguardando a apresentação na audiência de custódia.