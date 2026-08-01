Guarda Municipal

Durante entrevista ao Café com Política, nesta sexta-feira (31), véspera do aniversário de 130 anos da cidade, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) afirmou que enviará à Câmara em agosto o projeto de regulamentação da Guarda Municipal. Garantiu que os recursos já foram previstos no orçamento.

Reforma da Estação

A prefeita, que dividiu o estúdio com o presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), revelou que apresentará ainda em agosto o projeto de revitalização da Estação Ferroviária. A meta do governo é iniciar as obras em 2027 e entregar o prédio como nova sede administrativa até o fim do mandato, com sete secretarias.

Problemas históricos

Na sequência das previsões para os dois anos e meio que restam de mandato, ela informou que a abertura da licitação para construção do Hospital Municipal está prevista para setembro. Afirmou que pretende deixar encaminhados os principais problemas históricos da cidade, como água, drenagem, esgoto e iluminação.