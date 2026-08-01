Guarda Municipal
Durante entrevista ao Café com Política, nesta sexta-feira (31), véspera do aniversário de 130 anos da cidade, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) afirmou que enviará à Câmara em agosto o projeto de regulamentação da Guarda Municipal. Garantiu que os recursos já foram previstos no orçamento.
Reforma da Estação
A prefeita, que dividiu o estúdio com o presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), revelou que apresentará ainda em agosto o projeto de revitalização da Estação Ferroviária. A meta do governo é iniciar as obras em 2027 e entregar o prédio como nova sede administrativa até o fim do mandato, com sete secretarias.
Problemas históricos
Na sequência das previsões para os dois anos e meio que restam de mandato, ela informou que a abertura da licitação para construção do Hospital Municipal está prevista para setembro. Afirmou que pretende deixar encaminhados os principais problemas históricos da cidade, como água, drenagem, esgoto e iluminação.
Servidores do DAE
Questionada sobre a preocupação dos servidores do DAE com a concessão do tratamento de esgoto, a prefeita garantiu que os funcionários estáveis não perderão seus cargos durante a transição da concessão do esgoto e prometeu ampla divulgação do novo endereço de atendimento ao público, uma vez que houve confusão em relação ao posto do DAE no Poupatempo.
Críticas a operação
Outro tema abordado pelos jornalistas foi sobre a Operação "Bauru Integrada", ação conjunta que reúne serviços de acolhimento e assistência às pessoas em situação de rua e atuação das forças policiais no âmbito da segurança pública. Mesmo após críticas do Conselho Regional de Serviço Social sobre a forma da operação, Suéllen afirmou que a mesma seguirá. Segundo ela, segurança pública e assistência social caminham juntas na ação.
Não deve ir à CEI
Convidada para depor na CEI do Rotativo, na Câmara, em 13 de agosto, Suéllen evitou confirmar presença. Disse que ainda não foi oficialmente notificada e que parte da CEI tem caráter político, embora reconheça o direito de fiscalização do Legislativo. Também disse que já discutiu o assunto com a maior parte dos vereadores e adotou mudanças no formato inicial do plano de ampliação do estacionamento rotativo.
Coolers na festa
Um dos poucos momentos de discordância entre Executivo e Legislativo ocorreu sobre a proibição de coolers na festa de aniversário da cidade, no Recinto Mello Moraes. Markinho defendeu a flexibilização com regras, enquanto Suéllen sustentou a proibição por recomendação da Polícia Militar e questões de segurança.