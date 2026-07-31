A festa em comemoração aos 130 anos de Bauru segue até domingo (2), no Recinto Mello Moraes, com entrada gratuita, shows nacionais, distribuição do tradicional bolo de aniversário, venda do sanduíche Bauru, parque de diversões e diversas atrações para toda a família. Promovido pela Prefeitura de Bauru, com apoio de parceiros, o evento reúne apresentações musicais, ações solidárias e atividades culturais.

Entre os destaques da programação estão os shows de Guilherme e Santiago, Ramon e Rafael, Jefferson e Suellen, Dilsinho e Ana Castela, além do espetáculo infantil 3 Palavrinhas. O evento também abre espaço para apresentações de artistas regionais, selecionados por edital da Secretaria Municipal de Cultura, e conta com a participação de comerciantes ambulantes na venda de alimentos e bebidas. Por questões de segurança, a entrada com coolers não é permitida.

No sábado (1º), data em que Bauru celebra seu aniversário, o público poderá participar da distribuição gratuita do tradicional bolo, às 15h. A produção ficará a cargo do Senai Bauru, enquanto a organização da entrega será realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. No mesmo dia, o Sistema S também marcará presença com atividades voltadas à população.