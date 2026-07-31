A festa em comemoração aos 130 anos de Bauru segue até domingo (2), no Recinto Mello Moraes, com entrada gratuita, shows nacionais, distribuição do tradicional bolo de aniversário, venda do sanduíche Bauru, parque de diversões e diversas atrações para toda a família. Promovido pela Prefeitura de Bauru, com apoio de parceiros, o evento reúne apresentações musicais, ações solidárias e atividades culturais.
Entre os destaques da programação estão os shows de Guilherme e Santiago, Ramon e Rafael, Jefferson e Suellen, Dilsinho e Ana Castela, além do espetáculo infantil 3 Palavrinhas. O evento também abre espaço para apresentações de artistas regionais, selecionados por edital da Secretaria Municipal de Cultura, e conta com a participação de comerciantes ambulantes na venda de alimentos e bebidas. Por questões de segurança, a entrada com coolers não é permitida.
No sábado (1º), data em que Bauru celebra seu aniversário, o público poderá participar da distribuição gratuita do tradicional bolo, às 15h. A produção ficará a cargo do Senai Bauru, enquanto a organização da entrega será realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. No mesmo dia, o Sistema S também marcará presença com atividades voltadas à população.
As entidades assistenciais do município participam da festa por meio do projeto Celebra Bauru, responsável pela comercialização do tradicional sanduíche Bauru. Os recursos arrecadados serão destinados às instituições participantes. Os vales já estão à venda por R$ 30, e a expectativa é comercializar até 20 mil lanches durante o evento.
O parque de diversões, instalado no Recinto Mello Moraes, funciona durante todos os dias da festa. Entre as atrações estão brinquedos como kamikaze, disco, surf, barco, crazy, auto pista e cama elástica. A principal novidade deste ano é a roda-gigante, que participa pela primeira vez das comemorações do aniversário da cidade.
Também no sábado (1º), serão distribuídos 6 mil ingressos solidários para o parque de diversões. A cada quilo de alimento não perecível doado, o visitante receberá dois ingressos, com limite de até três quilos por pessoa, totalizando seis ingressos. Não serão aceitos sal, açúcar e farinha. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. A troca terá início após a abertura dos portões e seguirá até o esgotamento dos ingressos. Em seguida, voltará a comercialização normal das entradas para os brinquedos.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (31)
14h – Abertura dos portões
19h – Ramon e Rafael
21h – Jefferson e Suellen
Sábado (1º) – Aniversário de Bauru
10h – Abertura dos portões
13h30 – Banda do Senai
14h – Encontro dos Sambistas
15h – Distribuição do bolo
16h – Espetáculo infantil 3 Palavrinhas
19h – Ed Florindo e Sons de Jorge
20h30 – DJ Maria Máquina
21h – Dilsinho
Domingo (2)
11h – Abertura dos portões
13h – Patrycia e Manuella
15h – Ricca Luz
17h30 – DJ Theo Aguilera
18h – Ana Castela