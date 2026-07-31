O Sebrae-SP está com inscrições abertas para a oficina gratuita "Faça estratégias e atendimento consultivo para salões de beleza", que ocorre no dia 10 de agosto na Câmara Municipal de Piratininga, a partir das 18h30. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/Qt2WJHw2k0 .

A oficina integra o programa 'Impulsiona Beleza' do Sebrae-SP e foi elaborada para capacitar microempreendedores individuais do segmento da beleza e bem-estar a melhorarem seu atendimento e transformar cada contato com o cliente em uma experiência personalizada e acolhedora, contribuindo para aumentar a satisfação, a fidelização e as indicações espontâneas dos clientes. Durante o encontro, os empreendedores aprenderão técnicas práticas e consultivas para aprimorar o relacionamento com o público e agregar valor aos serviços oferecidos. Os participantes terão a oportunidade de integrar a missão empresarial do Sebrae-SP para a Beauty Fair, considerada a maior feira de beleza profissional das Américas.

"Ao final da oficina, os empreendedores estarão mais preparados para desenvolver um atendimento estratégico, capaz de fortalecer a imagem do negócio, ampliar a confiança dos clientes e gerar melhores resultados para a empresa", enfatiza a consultora de negócios do Sebrae-SP, Lúcia Helena Tragante.