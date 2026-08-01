As células parecem aquelas pessoas que não param de falar, mesmo quando dormem, o corpo não para. As células liberam substâncias como palavras bioquímicas ou mediadores, que se encaixam nos ouvidos das outras. Cada mediador que se encaixa no seu receptor, passa uma mensagem para a célula executar, uma função descrita em um dos 23 pares de cromossomos que são arquivos cheios de receitas ou protocolos, que se chamam genes. Cada cromossomo tem em média 800 a mil genes, ou seja, temos 25 mil genes.
Somos 206 tipos de células que somam 10 trilhões proliferando toda hora, duplicando-se em 30 a 60 minutos. As 25 mil fichas ou genes serão copiadas durante a divisão celular ou mitose e este processo tem que ser perfeito, senão teremos células defeituosas, rebeldes, intolerantes e que proliferaram incessantemente, sem controle. Não tem jeito, não somos perfeitos e milhares de células defeituosas são geradas todos os dias. Se estas células sobreviverem vão desregular o funcionamento dos tecidos e órgãos, não irão obedecer os mecanismos de controle e sistemas de organização: serão rebeldes sem causa, verdadeiros parasitas do sistema.
CONTROLE DE QUALIDADE
Na evolução do corpo, houve a necessidade de criar três mecanismos supercompetentes a saber, para detectar a estranheza e destruir as células defeituosas dia a dia, pois poderiam gerar uma neoplasia maligna ou câncer, um clone estranho de células.
1º) Temos um tipo de célula circulando pelo corpo com permissão para matar! Se desconfiar que uma célula está defeituosa, atípica ou esquisita, estas células matam-nas imediatamente, tocando-as com suas armas biológicas na superfície! São poderosas e chamadas de células NK ou natural killer. Parece filme de ação, mas é verídico.
2º) As células defeituosas se escaparem e sobreviverem, podem dar origem silenciosa ao câncer, sem que ninguém perceba por meses. Por isto, enquanto a célula duplica, entre os seus 25 mil genes, tem um que fica muito atento: é o gene p53. Se a célula sair defeituosa, ele a obriga ao suicídio que se chama apoptose, fragmentando igual fruta madura.
3º) Se a célula atípica escapar das células NK e do gene p53, ainda temos as células do sistema imunológico para reconhecê-la, especialmente os linfócitos T que irão matá-las diretamente. Este sistema tem outras células ou leucócitos, anticorpos e várias substâncias.
FALHA DOS MECANISMOS
Se o indivíduo não se alimenta adequadamente, é sedentário, não dorme bem e ou vive estressado, as células NK, o gene p53 e sistema imunológico podem FALHAR mais vezes como agentes de vigilância contra as milhares de células atípicas que todos os dias geramos, correndo-se um risco maior de iniciar uma neoplasia maligna. Se escapar dos mecanismos, a célula defeituosa se sente poderosa e livre para proliferar rapidamente, sem controle no organismo. Às vezes, migram e estabelecem filiais ou metástases em outros locais.
Estes erros nas mitoses que geram células atípicas podem acontecer: 1ª) Pela complexidade química e estatística do processo, 2ª) Por mutações herdadas, ou 3ª) Por sofrer modificações de agentes externos como álcool, tabaco, alimentos ultraprocessados, poluentes, radiações, herbicidas, pesticidas e os vírus. Eles atrapalham a comunicação entre as células, destruindo ou modificando receptores e ou mediadores durante a mitose.
REFLEXÃO FINAL
Quando aparece um câncer a pergunta é: foi um erro estatístico do sistema ou foi o estilo de vida que potencializou a possibilidade deste erro acontecer? Antes de aparecer um câncer, aproveitemos para reavaliar o estilo de vida ao responder este questionamento, afinal viver é muito bom e o corpo é a ferramenta para esta missão.
(Alberto Consolaro – Professor Titular da USP e Colunista de Ciências do JC)
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Painel com mecanismos que combatem o aparecimento de cânceres e fatores que favorecem o seu desenvolvimento.