As células parecem aquelas pessoas que não param de falar, mesmo quando dormem, o corpo não para. As células liberam substâncias como palavras bioquímicas ou mediadores, que se encaixam nos ouvidos das outras. Cada mediador que se encaixa no seu receptor, passa uma mensagem para a célula executar, uma função descrita em um dos 23 pares de cromossomos que são arquivos cheios de receitas ou protocolos, que se chamam genes. Cada cromossomo tem em média 800 a mil genes, ou seja, temos 25 mil genes.

Somos 206 tipos de células que somam 10 trilhões proliferando toda hora, duplicando-se em 30 a 60 minutos. As 25 mil fichas ou genes serão copiadas durante a divisão celular ou mitose e este processo tem que ser perfeito, senão teremos células defeituosas, rebeldes, intolerantes e que proliferaram incessantemente, sem controle. Não tem jeito, não somos perfeitos e milhares de células defeituosas são geradas todos os dias. Se estas células sobreviverem vão desregular o funcionamento dos tecidos e órgãos, não irão obedecer os mecanismos de controle e sistemas de organização: serão rebeldes sem causa, verdadeiros parasitas do sistema.

CONTROLE DE QUALIDADE

Na evolução do corpo, houve a necessidade de criar três mecanismos supercompetentes a saber, para detectar a estranheza e destruir as células defeituosas dia a dia, pois poderiam gerar uma neoplasia maligna ou câncer, um clone estranho de células.