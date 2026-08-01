Nem sempre um cabelo doente apresenta sintomas evidentes, e quando a gente nota, já é hora de correr para buscar ajuda. No geral, pequenas mudanças na textura, no crescimento ou no comportamento dos fios podem indicar que algo não vai bem, seja por hábitos inadequados, deficiências nutricionais ou doenças do couro cabeludo. Observar esses sinais é o primeiro passo para cuidar da saúde capilar.

Eu te ajudo a entender melhor!

1. Couro cabeludo muito oleoso