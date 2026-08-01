Nem sempre um cabelo doente apresenta sintomas evidentes, e quando a gente nota, já é hora de correr para buscar ajuda. No geral, pequenas mudanças na textura, no crescimento ou no comportamento dos fios podem indicar que algo não vai bem, seja por hábitos inadequados, deficiências nutricionais ou doenças do couro cabeludo. Observar esses sinais é o primeiro passo para cuidar da saúde capilar.
Eu te ajudo a entender melhor!
1. Couro cabeludo muito oleoso
É normal que o couro cabeludo produza oleosidade, mas quando ela é excessiva, e acompanhada de casquinhas, coceira ou descamação, sugere problemas como dermatite seborreica ou até uma rotina de lavagem inadequada. O acúmulo de oleosidade também favorece inflamações e interfere na saúde dos fios.
Manter uma higiene adequada, utilizar produtos indicados para o seu tipo de couro cabeludo e evitar excesso de resíduos ajudam no controle. Se a oleosidade persistir ou vier acompanhada de sintomas, a avaliação com um dermatologista é fundamental para identificar a causa e indicar o tratamento correto.
2. Fios afinando
Quando os fios começam a perder espessura, isso é um sinal de alerta. O afinamento se relaciona à anemia, deficiência de nutrientes, excesso de procedimentos químicos ou ao processo de miniaturização dos fios, comum em alguns tipos de queda capilar.
Quanto mais cedo a causa for identificada, maiores são as chances de preservar a densidade dos cabelos. O dermatologista vai solicitar exames, avaliar o histórico do paciente e indicar o tratamento mais adequado para cada situação.
3. Queda de cabelo fora do comum
Perder alguns fios diariamente faz parte do ciclo natural do cabelo. No entanto, quando a queda aumenta de forma perceptível, deixando mais fios no travesseiro, no ralo ou na escova, precisa investigar.
Estresse, alterações hormonais, deficiências nutricionais, doenças e problemas no couro cabeludo estão entre as possíveis causas. Evitar a automedicação e buscar avaliação dermatológica permite um diagnóstico mais preciso e um tratamento direcionado.
5. Lentidão para crescer
Em média, o cabelo cresce cerca de um centímetro por mês. Quando essa velocidade parece muito reduzida, o indício mais comum é de deficiências de vitaminas e minerais, alterações hormonais ou até quebra excessiva, que impede perceber o crescimento.
Uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis contribuem para o crescimento dos fios, mas, se a lentidão persistir, vale investigar possíveis causas clínicas com um dermatologista.
6. Ressecamento mesmo depois de lavar e hidratar
Se o cabelo continua áspero e sem maciez mesmo após hidratações frequentes, o problema pode ir além da falta de cuidados. Exposição excessiva ao calor, procedimentos químicos, radiação solar e alterações na estrutura dos fios comprometem sua capacidade de reter água.
Além de rever a rotina de cuidados e reduzir as agressões aos fios, é importante identificar se existe alguma alteração capilar que necessite de tratamento específico. A avaliação médica ajuda a definir a melhor abordagem.
7. Excesso de frizz (arrepiados)
O frizz costuma aumentar quando a fibra capilar está ressecada, danificada ou quebradiça. Também pode ser agravado por atrito, umidade e uso frequente de chapinha ou secador.
Investir em produtos que ajudem a selar as cutículas dos fios e reduzir agressões diárias vai melhorar bastante o aspecto. Quando o frizz surge acompanhado de outras alterações, sobretudo queda, vale investigar a saúde dos cabelos com um dermatologista.
8. Falta de brilho
Um cabelo saudável costuma refletir melhor a luz. Quando os fios ficam opacos, isso pode indicar desgaste da fibra capilar, excesso de química, ressecamento ou falta de nutrientes.
Uma rotina de cuidados adequada e uma alimentação equilibrada ajudam a recuperar o brilho. Se a perda de luminosidade vier acompanhada de outros sinais, uma avaliação especializada pode identificar possíveis alterações na saúde capilar.
Além de manter os exames em dia, seu dermatologista pode indicar alguns tratamentos capilares, como a intradermoterapia, que injeta alguns medicamentos direto no couro cabeludo e potencializa a ação. Por isso, não deixe de buscar ajuda.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027