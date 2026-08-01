O inverno 2026 chega com uma paleta que abandona o óbvio. No lugar do preto absoluto, tons quentes e profundos como burgundy, pinhão e oliva assumem o protagonismo nas produções de roupas, calçados e acessórios da estação, traduzindo o desejo por aconchego sem abrir mão da sofisticação. São cores que conversam entre si, dialogam com elementos naturais e oferecem um repertório amplo de combinações para a rotina urbana.

Burgundy, o coringa sofisticado

Profundo e elegante, o burgundy funciona quase como um neutro de inverno. Combina com preto para um resultado mais sóbrio, ganha contraste ao lado de tons de bege e camel e cria produções monocromáticas marcantes quando somadas a outras nuances de vinho. A cor aparece com força na textura croco, que traz profundidade visual e brilho suave às peças.