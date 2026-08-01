O inverno 2026 chega com uma paleta que abandona o óbvio. No lugar do preto absoluto, tons quentes e profundos como burgundy, pinhão e oliva assumem o protagonismo nas produções de roupas, calçados e acessórios da estação, traduzindo o desejo por aconchego sem abrir mão da sofisticação. São cores que conversam entre si, dialogam com elementos naturais e oferecem um repertório amplo de combinações para a rotina urbana.
Burgundy, o coringa sofisticado
Profundo e elegante, o burgundy funciona quase como um neutro de inverno. Combina com preto para um resultado mais sóbrio, ganha contraste ao lado de tons de bege e camel e cria produções monocromáticas marcantes quando somadas a outras nuances de vinho. A cor aparece com força na textura croco, que traz profundidade visual e brilho suave às peças.
Animal print, o clássico que
volta a cada inverno
O animal print segue como ícone do guarda-roupa feminino e ganha uma nova leitura nessa temporada, em uma versão mais quente e urbana. Aparece como ponto focal do look sem pedir esforço e combina com bases neutras de off-white, jeans e verde militar, que deixam a estampa assumir o protagonismo. Uma mule ou um mocassim em onça fecha a produção com atitude, acompanhando a calça de alfaiataria nos compromissos da semana ou o jeans no fim de semana.
Oliva, a cor que aquece o feito à mão
Natural e orgânico, o oliva reforça o mood natural da temporada e aparece na coleção ao lado dos detalhes artesanais, em pespontos aparentes e acabamentos que valorizam o feito à mão. É a cor que traz aconchego sem pedir esforço, combinando com bases neutras como cinza, marrom e preto. Ganha vida em sandálias e anabelas, acompanhando desde o look de alfaiataria mais leve até a calça pantalona com tricô fino. A anabela alonga a silhueta e mantém o conforto para o dia inteiro, enquanto as sandálias de tiras trazem a leitura mais despojada da paleta.