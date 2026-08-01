O Federal Reserve definiu a manutenção da taxa básica de juros no país. Os juros continuam fixados no patamar entre 3,50% e 3,75% ao ano. A decisão reflete a postura cautelosa do comitê de política monetária. O Banco Central busca consolidar o controle da trajetória dos preços.

Cenário Econômico Americano

A atividade econômica nos Estados Unidos continua mostrando resiliência. O mercado de trabalho permanece aquecido, sustentando o consumo. Contudo, a taxa de inflação segue exigindo atenção e rigor do Fed. As pressões nos preços de serviços ainda mantêm os diretores alertas. A meta oficial de inflação de longo prazo continua fixada em 2%.