Policiais militares da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru prenderam um homem de 40 anos que arrancou, com o objetivo de furtar e depois vender para receptadores da cidade, 160 metros de fiação elétrica de postes de iluminação pública. O fato aconteceu durante a noite desta terça-feira (28), na quadra 3 da rua Joaquim de Souza, na região do Jardim Estoril. O material foi pesado e totalizou 50 quilos, segundo a PM, que também constatou que o homem era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto por furto.

De acordo com a corporação, o ladrão foi surpreendido por populares e tentou escapar, fugindo entre telhados de residências. As equipes policiais realizaram um cerco e tiveram êxito em detê-lo na quadra 13 da rua Floriano Peixoto, onde tentou se esconder. Devido à resistência, o ladrão precisou ser imobilizado com o uso da força policial.

O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.