Pessoas que desejam abandonar o cigarro terão uma nova oportunidade de receber acompanhamento especializado em Bauru. A Igreja Adventista do Sétimo Dia promove a 34ª edição do curso presencial e gratuito "Como Parar de Fumar", voltado a quem busca vencer a dependência do tabaco com orientação de médicos e profissionais especializados.

O programa será dividido em duas etapas. A primeira fase acontece entre os dias 3 e 7 de agosto, com encontros diários às 19h30. Em seguida, os participantes passam para uma segunda fase, composta por encontros semanais, com o objetivo de reforçar o tratamento e oferecer acompanhamento contínuo durante o processo de abandono do cigarro.

As atividades serão realizadas na Igreja Adventista Central de Bauru, localizada na Praça Itália, nº 3-7, no Centro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas, em horário comercial, pelos telefones e WhatsApp (14) 98101-9800 e (14) 98124-6290.