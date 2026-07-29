Pessoas que desejam abandonar o cigarro terão uma nova oportunidade de receber acompanhamento especializado em Bauru. A Igreja Adventista do Sétimo Dia promove a 34ª edição do curso presencial e gratuito "Como Parar de Fumar", voltado a quem busca vencer a dependência do tabaco com orientação de médicos e profissionais especializados.
O programa será dividido em duas etapas. A primeira fase acontece entre os dias 3 e 7 de agosto, com encontros diários às 19h30. Em seguida, os participantes passam para uma segunda fase, composta por encontros semanais, com o objetivo de reforçar o tratamento e oferecer acompanhamento contínuo durante o processo de abandono do cigarro.
As atividades serão realizadas na Igreja Adventista Central de Bauru, localizada na Praça Itália, nº 3-7, no Centro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas, em horário comercial, pelos telefones e WhatsApp (14) 98101-9800 e (14) 98124-6290.
Segundo a organização, o curso reúne informações sobre os impactos do tabagismo na saúde, estratégias para superar a dependência e apoio multiprofissional, aumentando as chances de sucesso entre aqueles que desejam deixar o vício.
Mirela Cortela Costa fumou por 38 anos, tentou parar diversas vezes, mas sozinha não conseguia. O marido chegou a ter problema pulmonar sério devido inalar a fumaça do cigarro dela e ela não conseguia parar de fumar, até que soube do curso o ano passado e foi participar. Segundo os organizadores, foi difícil no começo, mas ela se sentiu muito apoiada e, com ajuda da equipe se envolveu no tratamento e realmente deixou de fumar. Hoje comemora um ano e 2 meses sem cigarro. Ela deixou de fumar na terceira noite do curso, informam os organizadores.
Serviço
- Evento: Curso "Como Parar de Fumar" – 34ª edição
- Início: 3 de agosto
- Primeira fase: de 3 a 7 de agosto, diariamente
- Horário: 19h30
- Segunda fase: encontros uma vez por semana
- Local: Igreja Adventista Central de Bauru – Praça Itália, 3-7, Centro
- Inscrições: (14) 98101-9800 e (14) 98124-6290 (telefone e WhatsApp, em horário comercial)
- Participação: Gratuita