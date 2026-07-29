Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (28), em Bauru, durante uma ação conjunta da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). Segundo a Polícia Civil, ela transportava uma grande quantidade de entorpecentes de São Paulo para Bauru.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 2.000 pinos com cocaína, 819 porções de haxixe/dry, 455 porções de maconha prensada e 340 porções de "bucha" de flor de maconha.

De acordo com as investigações, a droga seria distribuída em pontos de comercialização de entorpecentes na região do Jardim Ouro Verde. A ação faz parte do trabalho de combate ao tráfico de drogas desenvolvido pelas equipes especializadas da Polícia Civil.