Um acidente de trânsito causou danos significativos em dois carros que colidiram, nesta quarta-feira (29), no cruzamento da quadra 38 da avenida Cruzeiro do Sul com a rua Félix Vicente, ao lado de uma praça, na região entre o Parque Júlio Nóbrega e o Ferradura Mirim, em Bauru. Informações preliminares indicam que não houve feridos, apenas danos materiais.

Segundo o apurado pelo JCNET, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Ford Ka branco e um Renault Captur colidiram transversalmente. O Ford Ka teve danos em sua lateral direita, e o Captur, na parte dianteira. O Samu informou que não houve solicitação de atendimento no local, e o registro da Polícia Militar (BO-PM) será elaborado no local com as partes envolvidas.