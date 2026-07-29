Em uma celebração que promete unir tradição, elegância e nostalgia, o Bauru Tênis Clube (BTC) prepara uma noite especial para marcar seus 100 anos de história. Inspirada no glamour das grandes festas de gala do século 20, a celebração, em seu salão social, nesta sexta-feira (31), a partir das 20h30, contará com uma programação cuidadosamente planejada, incluindo show de tenores, menu sofisticado, decoração nostálgica, traje a rigor e valet parking incluso, proporcionando aos convidados uma experiência digna de um dos capítulos mais importantes da trajetória do clube. Os convites estão esgotados.

Quem coordena a festa de gala é o diretor social betecista Luiz Carlos Mendes Junior, que cresceu no clube e proporciona a mesma vivência para os filhos e, agora, também para o primeiro neto. Ele destaca que a festividade terá um show especial ao vivo chamado Bela Itália, com os tenores Jorge Durian e Armando Valsani, e a soprana Givanna Maira. Mais tarde subirá ao palco o DJ Alfredo Garcia. A festa resgatará o traje a rigor, com smoking preto para homens e vestido longo para mulheres, revivendo as celebrações que o clube organizava nos anos 50, 60, 70 e 80. O menu da noite será preparado pelo buffet Márcia & Marô Recepções, que tem DNA betecista, já que surgiu no próprio clube, em sua sede do Centro. Além do jantar e da sobremesa, haverá entrada à francesa, bebidas inclusas e isenção da taxa de rolha. Os associados poderão levar vinho e uísque de sua preferência para complementar o cardápio.

Outra novidade será o valet parking incluso. Os associados e convidados chegarão e terão os veículos estacionados pela equipe da festa, proporcionando também a nostalgia do século passado. E, por falar em nostalgia, o pós-festa terá a canja e creme de cebola, que ficaram famosos no clube nos anos 1990 e 2000. O “Parabéns a Você”, seguido pelo bolo, será cantado à meia-noite, como de costume, já que a fundação do clube é no dia 1.º de agosto.