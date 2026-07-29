Bauru e região terão dias quentes nos próximos dias, com temperaturas um pouco acima do esperado para o inverno paulista, além de pequena possibilidade de chuvas entre esta quarta (29) e quinta-feira (30), devido à passagem de uma frente fria de apenas um dia, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Os termômetros podem marcar mínima de 16 graus e máxima de 27 graus até domingo (2).

Nesta quarta (29), segundo o órgão de meteorologia, o dia terá céu claro a parcialmente nublado, mas sem chuva em todo o Estado de São Paulo. Ocorre, ao longo da tarde, a aproximação de uma nova frente fria de apenas um dia de duração, aumentando a nebulosidade e favorecendo a formação de áreas de chuvas isoladas a partir das regiões Oeste, de Marília e Tupã, e Sul, de Ourinhos.

Na quinta (30), a frente fria afasta-se de São Paulo, porém, ainda há previsão de chuvas isoladas em diversas regiões, principalmente no Litoral. Na sexta (31), o tempo ficará estável, sem chuva, na maior parte do Estado, inclusive em Bauru. Apenas no Litoral haverá maior nebulosidade, com possibilidade de chuva fraca e isolada. No sábado (1) e domingo (2), a previsão do IPMet é de predomínio de sol entre poucas nuvens, sem chuva para Bauru e região.