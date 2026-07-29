O Sebrae-SP marca presença na ExpoJahu 2026 com um estande coletivo voltado aos pequenos negócios interessados em expor seus produtos ou serviços. A participação será realizada em sistema de rodízio, ao longo de todo o evento, que ocorrerá de 7 a 16 de agosto no Recinto de Exposições "Sebastião Ferraz de Camargo Penteado", em Jaú (47 quilômetros de Bauru). As vagas são limitadas e os empreendedores interessados podem realizar a pré-inscrição gratuita, até 3 de agosto, pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/FT0hCGB07A.

Para participação no estande coletivo, que contará com uma área total de 135 m², serão selecionadas 30 empresas dos setores de comércio, indústria, serviços e agronegócios. Não poderão participar negócios do segmento de alimentos e bebidas que exijam manipulação no local.

Cada expositor terá à disposição um espaço individual de 9 m² com estrutura equipada incluindo testeira, iluminação, piso, ponto de energia e três credenciais de expositor.