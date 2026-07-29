O Sebrae-SP marca presença na ExpoJahu 2026 com um estande coletivo voltado aos pequenos negócios interessados em expor seus produtos ou serviços. A participação será realizada em sistema de rodízio, ao longo de todo o evento, que ocorrerá de 7 a 16 de agosto no Recinto de Exposições "Sebastião Ferraz de Camargo Penteado", em Jaú (47 quilômetros de Bauru). As vagas são limitadas e os empreendedores interessados podem realizar a pré-inscrição gratuita, até 3 de agosto, pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/FT0hCGB07A.
Para participação no estande coletivo, que contará com uma área total de 135 m², serão selecionadas 30 empresas dos setores de comércio, indústria, serviços e agronegócios. Não poderão participar negócios do segmento de alimentos e bebidas que exijam manipulação no local.
Cada expositor terá à disposição um espaço individual de 9 m² com estrutura equipada incluindo testeira, iluminação, piso, ponto de energia e três credenciais de expositor.
A seleção das empresas será realizada por sorteio, e a participação organizada em sistema de rodízio, sendo que a metade dos expositores estará presente no primeiro período, de 7 a 11 de agosto, e a outra metade no segundo período, de 12 a 16 de agosto.
Para participar, os interessados devem observar alguns critérios:
- Micros e pequenas empresas paulistas formalmente constituídas e enquadradas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (MEI, ME, EPP e produtor rural) que atuem diretamente no segmento da feira/evento;
- Empresas estabelecidas no Estado de São Paulo
- Comercializar produtos ou serviços pertinentes aos segmentos ou cadeia produtiva contemplados na feira
- Ter consumido, nos últimos doze meses que antecedem a feira, o número mínimo de dez horas de soluções próprias do Sebrae-SP
- Não possuir pendência financeira com o Sebrae-SP
As empresas que atenderem aos requisitos serão avaliadas com base em critérios classificatórios como o grau de inovação do negócio, indicadores de gestão, horas de utilização de soluções do Sebrae-SP e a primeira participação em feiras subsidiadas pelo Sebrae-SP nos últimos doze meses. A análise seguirá a ordem de pré-inscrição.
O Sebrae-SP oferecerá subsídios para a participação das empresas selecionadas, com percentuais que variam de acordo com o número de participações anteriores em feiras apoiadas pela instituição, contabilizadas desde 2022. As condições de investimento e os valores de participação serão informados posteriormente.
Já os custos com transporte, hospedagem, alimentação e estacionamento serão de responsabilidade dos participantes. Outras informações podem ser obtidas com a equipe do escritório regional em Bauru por meio do telefone (14) 3104-1715, com Fernando, Valéria ou Alex.
ExpoJahu
A Expo Jahu é uma das maiores feiras agropecuárias do interior paulista e integra as comemorações do aniversário de Jaú, celebrado em 15 de agosto.
Realizada anualmente pela Prefeitura de Jaú, a programação reúne shows nacionais e de artistas locais, além de rodeio, exposição de animais, parque de diversões, maquinários agrícolas, feira de artesanato, praça de alimentação, estandes de instituições de ensino, empresas e entidades assistenciais.
O evento também destaca a vocação de Jaú como Capital do Calçado Feminino, fortalecendo o turismo, a cultura e o desenvolvimento econômico do município. O Sebrae-SP é o parceiro e apoiador da participação das micro e pequenas empresas no evento.
Serviço
Inscrições para expositores em estande do Sebrae-SP na ExpoJahu 2026
Data da feira: 07 a 16 de agosto, no Recinto de Exposições "Sebastião Ferraz de Camargo Penteado", em Jaú
Inscrições até 3 de agosto, pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/FT0hCGB07A
Valores a consultar
Informações pelo telefone (14) 3104-1715 com Fernando, Valéria ou Alex