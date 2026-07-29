Bauru recebe nesta quinta-feira (30) uma das maiores ações de capacitação promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) voltadas aos gestores públicos paulistas. A cidade será um dos seis polos presenciais da Formação QualificAÇÃO 2026, uma iniciativa gratuita que reúne prefeitos, vereadores, secretários municipais, procuradores, servidores e profissionais da administração pública para discutir os desafios da nova Lei de Licitações e aprimorar a gestão dos recursos públicos.

A abertura do encontro será conduzida pelo conselheiro do TCESP Carlos Cezar, que falará ao público sobre os principais desafios enfrentados pelas administrações municipais, transparência, fiscalização, gestão pública e a aplicação da nova legislação de licitações e contratos. O evento integra a estratégia pedagógica do Tribunal de Contas de orientar gestores públicos, prevenir irregularidades e fortalecer uma administração mais eficiente, transparente e responsável.

Ao longo do dia, especialistas do TCESP apresentarão orientações práticas sobre planejamento das contratações públicas, elaboração de Estudos Técnicos Preliminares, Termos de Referência e os principais entendimentos da Corte sobre a Lei Federal nº 14.133/2021. Além das atividades presenciais, a Formação QualificAÇÃO acontece simultaneamente em outros cinco polos do Estado e também será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TCESP no YouTube.

Serviço