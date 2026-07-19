Os candidatos ao Legislativo estadual e federal deste ano terão uma concorrência mais acirrada do que na última eleição, realizada em 2024. Isso porque, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de eleitores da cidade diminuiu nos últimos dois anos.

Em 2024, Bauru contava com 282.186 eleitores. Após a atualização do cadastro pelo TSE neste ano, a cidade passou a ter 277.515 pessoas com 16 anos ou mais aptas a votar. Uma redução de mais de 4,6 mil eleitores. De acordo com o Tribunal, a redução do eleitorado se deve ao cancelamento de aproximadamente 12 mil títulos de eleitores que deixaram de votar e não justificaram a ausência nos três últimos pleitos eleitorais (2024, 2022 e 2020). O cancelamento está previsto no Código Eleitoral.

Com isso a dificuldade de Bauru eleger um representante no legislativo aumenta. Estima-se que do total de 277 mil eleitores restarão cerca de 180 mil votos válidos para efeito de votação, após a exclusão de brancos, nulos e abstenções. Bauru tem hoje 21 pré-candidatos entre deputado federal e deputado estadual.