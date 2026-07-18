Menos eleitores em Bauru 1
A eleição de 2026 em Bauru contará com menos eleitores do que na última eleição - a de 2024. Há dois anos, a cidade registrou 282.186 eleitores. No entanto, após a atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bauru contabiliza agora 277.515 pessoas maiores de 16 anos aptas a votar em 4 de outubro. Ou seja, 4.671 eleitores a menos.
Menos eleitores em Bauru 2
Segundo o TSE, a diminuição do eleitorado se deve ao cancelamento de aproximadamente 12 mil títulos de eleitores que faltaram aos 3 últimos pleitos. Com isso, a dificuldade de elegermos deputados, que já é grande em razão de vários fatores, cresce ainda mais. Estima-se que do total de 277 mil eleitores restarão cerca de 180 mil votos válidos para efeito de votação, após a exclusão de brancos, nulos e abstenções. Temos, hoje, 21 candidatos, entre federal e estadual.
Divergências partidárias
E divergências e problemas não faltam nos partidos em relação às pré-candidaturas. Veja um exemplo, este bem recente: parte da direção municipal do PDT, incluindo-se o presidente José Xaides, não dá aval à recém-lançada pré-candidatura a deputado por parte do vereador Natalino da Silva. O vereador, por sinal, não deixa passar quase nenhuma eleição sem que se lance na disputa.
Rodrigo suplente de senador?
E por falar em dificuldade, o ex-prefeito Rodrigo Agostinho (PSB) chegou a Bauru de mudança há algumas semanas, mas ainda não se declarou publicamente e nem mesmo lançou uma possível pré-candidatura a deputado federal. Isso abre margem para informações que circularam nos últimos dias sobre a possibilidade de ele ser o suplente de senador na chapa da ex-ministra Marina Silva, que esteve em Bauru na última terça-feira (14). Lembrando que neste ano vamos eleger dois senadores por Estado.
OAB e a PPP do lixo
A recém-criada Comissão de Infraestrutura, Concessões, Fiscalização e Controle da Administração e Desenvolvimento Sustentável da OAB Bauru elaborou parecer técnico sobre a Parceria Público-Privada (PPP) de resíduos sólidos (lixo) do município, que prevê investimentos estimados em R$ 622,2 milhões e vigência de 30 anos. O documento será encaminhado à administração municipal e apresenta ressalvas relacionadas à modelagem da licitação, com foco nos critérios de julgamento das propostas, na sustentabilidade fiscal do contrato e na compatibilidade do projeto com a legislação aplicável. É a última das grandes concessões públicas de Bauru que ainda não tem licitação feita.