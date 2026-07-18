Menos eleitores em Bauru 1

A eleição de 2026 em Bauru contará com menos eleitores do que na última eleição - a de 2024. Há dois anos, a cidade registrou 282.186 eleitores. No entanto, após a atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bauru contabiliza agora 277.515 pessoas maiores de 16 anos aptas a votar em 4 de outubro. Ou seja, 4.671 eleitores a menos.

Menos eleitores em Bauru 2

Segundo o TSE, a diminuição do eleitorado se deve ao cancelamento de aproximadamente 12 mil títulos de eleitores que faltaram aos 3 últimos pleitos. Com isso, a dificuldade de elegermos deputados, que já é grande em razão de vários fatores, cresce ainda mais. Estima-se que do total de 277 mil eleitores restarão cerca de 180 mil votos válidos para efeito de votação, após a exclusão de brancos, nulos e abstenções. Temos, hoje, 21 candidatos, entre federal e estadual.

Divergências partidárias

E divergências e problemas não faltam nos partidos em relação às pré-candidaturas. Veja um exemplo, este bem recente: parte da direção municipal do PDT, incluindo-se o presidente José Xaides, não dá aval à recém-lançada pré-candidatura a deputado por parte do vereador Natalino da Silva. O vereador, por sinal, não deixa passar quase nenhuma eleição sem que se lance na disputa.