O Dia dos Pais segue como uma das datas mais relevantes do calendário comercial. Pensando no potencial de comercialização para o período, o Sebrae-SP preparou um encontro online voltado para os pequenos negócios que desejam alavancar as vendas e aumentar o faturamento. A capacitação “Super Vendas: fature ainda mais no Dia dos Pais” será realizada no dia 21 de julho com transmissão gratuita pelo YouTube a partir das 19h. As inscrições estão disponíveis no link https://forms.office.com/r/EqZ9bqmULM .
O curso tem o objetivo de capacitar os microempreendedores a utilizarem a inteligência artificial para fortalecer as estratégias de marketing digital, além de planejar campanhas, criar conteúdos direcionados para as redes sociais e organizar cronogramas de publicações, tornando a comunicação mais eficiente e aumentando as oportunidades de engajamento e conversão em vendas.
Em formato totalmente online, a oficina amplia o acesso do conteúdo de qualidade a todos os empreendedores da região de Bauru, permitindo que participem de qualquer lugar, e será transmitida ao vivo por meio do canal parceiro Empreenda + no Youtube. Durante o encontro, os empreendedores também terão acesso a estratégias práticas para atrair mais clientes, criar ofertas irresistíveis, divulgar produtos e serviços de forma eficiente, aumentar as vendas e se destacar da concorrência, aproveitando ao máximo o potencial comercial da data comemorativa.
De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae-SP em 2025, cerca de 265 mil pequenos negócios do Estado de São Paulo foram beneficiados pelas vendas do Dia dos Pais. Do total, cerca de 186 mil são Microempreendedores Individuais (MEIs) e 78 mil são micro e pequenas empresas (MPEs). Entre os consumidores que compraram de pequenos negócios, 37% pretendiam adquirir o presente entre 7 e 14 dias antes da data, 36% entre 15 e 30 dias antes e 20% com menos de uma semana de antecedência. Além disso, 44% planejaram a compra antecipadamente, enquanto 41% aproveitaram a ocasião para comprar. A preferência dos consumidores no ano de 2025 foi por compras presenciais, com 59% comprando exclusivamente em lojas físicas e 16% que realizaram a maior parte da compra presencialmente, complementando pela internet.
Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP Rafaela Brugnatti, o Dia dos Pais representa uma excelente oportunidade para aumentar o faturamento, desde que os empreendedores estejam preparados. “Datas comemorativas, como o Dia dos Pais, movimentam significativamente o comércio e representam uma grande oportunidade para os pequenos negócios ampliarem suas vendas. No entanto, transformar esse potencial em resultados concretos exige planejamento, estratégia e ações direcionadas ao público-alvo, no momento certo. A inteligência artificial pode ser uma importante aliada nesse processo, tornando a comunicação mais eficiente e potencializando os resultados das campanhas”, destaca.