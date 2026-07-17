O Dia dos Pais segue como uma das datas mais relevantes do calendário comercial. Pensando no potencial de comercialização para o período, o Sebrae-SP preparou um encontro online voltado para os pequenos negócios que desejam alavancar as vendas e aumentar o faturamento. A capacitação “Super Vendas: fature ainda mais no Dia dos Pais” será realizada no dia 21 de julho com transmissão gratuita pelo YouTube a partir das 19h. As inscrições estão disponíveis no link https://forms.office.com/r/EqZ9bqmULM .

O curso tem o objetivo de capacitar os microempreendedores a utilizarem a inteligência artificial para fortalecer as estratégias de marketing digital, além de planejar campanhas, criar conteúdos direcionados para as redes sociais e organizar cronogramas de publicações, tornando a comunicação mais eficiente e aumentando as oportunidades de engajamento e conversão em vendas.

Em formato totalmente online, a oficina amplia o acesso do conteúdo de qualidade a todos os empreendedores da região de Bauru, permitindo que participem de qualquer lugar, e será transmitida ao vivo por meio do canal parceiro Empreenda + no Youtube. Durante o encontro, os empreendedores também terão acesso a estratégias práticas para atrair mais clientes, criar ofertas irresistíveis, divulgar produtos e serviços de forma eficiente, aumentar as vendas e se destacar da concorrência, aproveitando ao máximo o potencial comercial da data comemorativa.