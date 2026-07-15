Nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil de Bauru, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com o apoio da Delegacia Seccional e da Central de Polícia Judiciária (CPJ), deflagrou a operação "Branca de Neve" após meses de investigações relacionadas a crimes de exploração sexual infantil e estupro de vulnerável e prendeu três investigados.

No total, foram cumpridos mandados de busca em oito endereços na cidade. Dois investigados foram presos temporariamente por suspeita de integrarem uma rede de exploração sexual de crianças e um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de oito armas de fogo.

Um dos homem que tinha mandado de prisão temporária decretada também foi autuado em flagrante por pedofilia, por terem sido localizados em seu telefone conteúdos de pornografia infantil. Nas diligências, as equipes apreenderam celulares e equipamentos digitais.